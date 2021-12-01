В Вооруженных Силах начался новый учебный год

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах Беларуси начался новый учебный год, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

"Предстоящий 2021/2022 учебный год объявлен годом боевой подготовки, которая является важнейшим средством поддержания высокого уровня готовности войск к эффективному выполнению задач в любых условиях. С первых дней учебного года личный состав Вооруженных Сил Беларуси приступит к интенсивной боевой учебе, - рассказали в Минобороны. - Основные усилия в ходе подготовки будут сосредоточены на обеспечении военной безопасности Беларуси с учетом всесторонней оценки и прогноза развития военно-политической и стратегической обстановки".

В новом учебном году продолжатся комплексные внезапные проверки войск к выполнению задач по предназначению как один из важнейших элементов подготовки воинских частей и подразделений. Для проведения боевой подготовки будут задействованы не только военные полигоны, но и отдельные участки местности на территории страны. Продолжится также выполнение задач совместного боевого дежурства по ПВО Беларуси и России, патрулирование воздушных границ Союзного государства.-0-