17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В выходные будет прохладно, на следующей неделе возможны ночные заморозки, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки понижение температурного фона продолжится. В пятницу, 18 сентября, ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем по востоку страны пройдут кратковременные дожди. На большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов тепла, днем - 8-14 выше нуля, по юго-западной половине - 15-18 со знаком плюс.

В выходные погоду будет определять скандинавский антициклон, который обусловит сухую, но прохладную погоду. В субботу, 19 сентября, прогнозируется преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ночью будет от 2 до 9 градусов тепла, днем - 14-20 выше нуля.

В воскресенье, 20 сентября, ожидается без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Температура ночью составит 2-9 градусов тепла, днем - 14-20, по югу до 22 градусов.

В начале следующей недели изменений погодных условий не ожидается. В понедельник, 21 сентября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ночью прогнозируется 2-9 градусов тепла, в восточных районах местами возможны слабые заморозки до нуля - минус 2. Днем будет плюс 14-19, по юго-западу - до 22 выше нуля.

Во вторник, 22 сентября, без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 3-10 градусов тепла, днем - 15-22 выше нуля, по юго-западу - до плюс 24.-0-

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