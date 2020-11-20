В выходные ГАИ усилит контроль на дорогах

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В выходные ГАИ усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения на дорогах Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении ГАИ МВД.

В целях стабилизации обстановки на дорогах страны в выходные дни Госавтоинспекция уделит особое внимание предупреждению ДТП в темное время суток. "Сотрудники ДПС будут пресекать грубые нарушения ПДД, являющиеся основными причинами дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. К таким причинам относится: управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения и не имеющими права управления; нарушения правил обгона и перевозки пассажиров (в первую очередь детей), непредоставление преимущества пешеходам, нарушения ПДД со стороны пешеходов и иных участников дорожного движения (отсутствие световозвращающих элементов)", - рассказали в ГАИ.

В связи с напряженной дорожной обстановкой рейдовые группы специального подразделения ДПС "Стрела" МВД и ГАИ УВД Миноблисполкома отработают опасные участки автодорог Р23 Минск - Микашевичи, Р55 Бобруйск - Глуск - Любань, а также прилегающих к ним территорий.-0-

Ситуация на дорогах усугубляется по мере сокращения светового дня - ГАИ