В выходные ГАИ усилит контроль на дорогах Р15 и Р59

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 5 по 8 ноября территориальные подразделения Госавтоинспекции усилят контроль на автодороге Р15 Кричев - Орша - Лепель и Р59 Логойск - Смолевичи - Марьина Горка. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

По всей стране особое внимание инспекторы уделят контролю над соблюдением скорости, правил обгона и маневрирования, проезда пешеходных переходов и перевозки пассажиров, особенно - несовершеннолетних.

При контроле над дорожным движением будет использоваться подтвердившая свою эффективность практика обмена экипажами ДПС соседних районов. К рейдовым мероприятиям по всей стране подключатся и наряды спецподразделения ДПС "Стрела".

В темное время суток инспекторы отработают участки дорог и улиц населенных пунктов, наиболее подверженные риску наездов на пеших участников дорожного движения. Не останутся без внимания нарушения со стороны пешеходов и велосипедистов, в том числе и использование ими фликеров.

По-прежнему повышенное внимание будет уделено своевременному выявлению водителей, находящихся в состоянии опьянения, и бесправников.-0-