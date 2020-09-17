ВАК утвердила положение о комиссии по вопросам плагиата в диссертациях

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высшая аттестационная комиссия в Беларуси утвердила положение о комиссии по вопросам использования в диссертации результатов иных лиц, фальсификации либо подлога материалов диссертации или аттестационного дела. Соответствующее постановление ВАК от 2 сентября 2020 года №3 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Комиссия будет устанавливать наличие или отсутствие фактов использования в диссертации результатов, принадлежащих лицам, совместно с которыми были написаны научные работы, а также другим лицам, без ссылок на автора и источник, а также фактов фальсификации либо подлога материалов диссертации или аттестационного дела.

Если комиссия создана при учреждении образования, то она должна принять решение в течение 14 дней, если создана по решению ВАК - за 30 дней со дня утверждения состава комиссии (в исключительных случаях - за 45 дней).

Основанием для создания комиссии считается наличие достаточных данных, которые указывают на использование соискателем ученой степени плагиата в диссертации.-0-