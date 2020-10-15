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15 октября 2020, 13:51

Вакцина и фильтрующие материалы - ученые НАН проводят исследования для борьбы с COVID-19

Фото из архива
Фото из архива
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15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Национальной академии наук рассказали сегодня журналистам, какие исследования проводят белорусские ученые для борьбы с COVID-19, передает корреспондент БЕЛТА.

"COVID-19 - очень важная тема, и мы не могли остаться в стороне. Ученые подключились к борьбе с этим вирусом. В первую очередь понадобились системы защиты, фильтрующие материалы. Одна из наших разработок - ткань, металлизированная ионами серебра и меди. Из нее можно изготовить не только маски, но и халаты для защиты медиков. Разработана и система воздействия на кровь с помощью оптического света, чтобы бороться с микробными, бактериальными и вирусными воздействиями на организм. Мы ее опробовали на других типах заболеваний, но считаем, что она может быть эффективна и против COVID-19. Кроме того, мы подбираем ряд антивирусных препаратов для борьбы с этим вирусом", - сказал первый заместитель председателя Президиума НАН Сергей Чижик.

Сергей Чижик
Сергей Чижик

Ученый секретарь Института физиологии НАН Маргарита Досина добавила, что в Беларуси создана группа ученых для разработки вакцины от COVID-19. "Институт физиологии сегодня является головной организацией. В НАН этой проблемой занимаются также Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского, Институт биофизики и клеточной инженерии, Институт генетики и цитологии. Активно подключились БГУ и РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Основная задача - создать серьезную школу, чтобы, если в будущем придется снова столкнуться с подобной проблемой, у нас были готовые специалисты для разработки вакцин в сжатые сроки", - подчеркнула она.

Маргарита Досина
Маргарита Досина

Белорусские ученые также разработали систему подогрева газов для очищения дыхательных путей от COVID-19. "К этой системе подключается газовый баллон, наполненный кислородно-гелиевой смесью, которая подогревается до 70 градусов, и с помощью маски подается пациенту, чтобы он определенное время подышал ею. Гелий - уникальный газ, обладающий текучестью, он проникает достаточно глубоко. Вдыхая этот газ, пациент убивает коронавирус в своих дыхательных путях. Этот метод профилактики будет полезен врачам, которые выходят из повышенной зоны риска. Система пригодится и пациентам, которые только-только заболели в легкой форме. Пока что это экспериментальный образец, сейчас проводим исследования для его оптимизации. Думаю, к середине следующего года будут готовы и опытные образцы", - отметила ученый секретарь.-0-

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