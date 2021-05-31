31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинация китайских граждан против COVID-19 началась в Минске. Прививочная кампания сегодня проходит на базе 33-й городской студенческой поликлиники, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего в Минске подлежат вакцинации около 3,7 тыс. граждан КНР, из них 90% - студенты и 10% - сотрудники компаний. Всем будет выдана справка о вакцинации и сертификат. По всей стране будут привиты 4550 граждан КНР, которые находятся в Беларуси в связи с работой или учебой.

Как отметил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко, совместно с медучреждениями регионов будет составлен график вакцинации, согласно которому граждане КНР могут привиться в самое ближайшее время.

Замминистра выразил уверенность, что опыт по оказанию медпомощи, наработанный КНР и Беларусью, поможет в скором времени улучшить эпидситуацию. "Вакцина - это мощное оружие в деле профилактики коронавирусной инфекции. Опыт определенных зарубежных стран показывает, что при вакцинации 60% населения и более заболеваемость если не сводится к нулю, то проявляется единичными случаями, - сказал он. - Министерство здравоохранения нацелено на то, чтобы в течение года вакцинировать не менее 60% населения. Мы сотрудничаем с Российской Федерацией в плане поставок и производства вакцины "Спутник V". Вакцина фармкорпорации Sinopharm, несомненно, увеличит долю вакцинированных".

Посол КНР в Беларуси Се Сяоюн подчеркнул, что с начала вспышки эпидемии китайское правительство очень заботится о состоянии здоровья и безопасности всех китайских граждан, проживающих за рубежом, и дает указание своим посольствам и консульствам активно содействовать всем соотечественникам в борьбе с эпидемией. Для продвижения вакцинации в Беларуси китайское посольство тесно взаимодействует с Минздравом. "В результате чего белорусские друзья согласились включить всех китайских граждан, находящихся в Беларуси, в свой национальный план вакцинации", - сказал он.

"Я надеюсь и верю, что каждый китайский гражданин, находящийся в Беларуси, сможет принять активное участие в вакцинации. Но и далее не стоит расслабляться и следует строго соблюдать все необходимые противоэпидемические защитные меры", - отметил посол. По его словам, безопасность и эффективность китайской вакцины уже подтверждена на практике и в Китае, и за его пределами. К тому же она признана ВОЗ.

С начала вспышки эпидемии Китай и Беларусь поддерживают друг друга, предоставляют взаимную гуманитарную помощь. В частности, китайское правительство дважды поставляло белорусскому народу помощь в виде вакцин. "Такая сильная взаимопомощь в этой эпидемической ситуации полностью отражает высокий уровень китайско-белорусских отношений, а также глубокую дружбу между народами двух стран", - сказал Се Сяоюн.-0-

Фото Сергея Шелега