Вакульчик: попытки давления на судей не достигают своего результата

5 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Попытки давления на судей для принятия выгодных той или иной стороне процесса решений не достигают своего результата. Уверенность в этом высказал председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Валерий Вакульчик, выступая сегодня на совещании по вопросам совершенствования деятельности судов общей юрисдикции, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель КГБ отметил, что представители судебной системы по сравнению с другими категориями должностных лиц являются наиболее подверженными попыткам давления со стороны участников процесса, их сторонников. В том числе порой фиксируются факты попыток оказания психологического воздействия на конкретных судей. При этом подключается так называемое гражданское общество, ряд СМИ, проводятся агитационные кампании, публикуются персональные данные судей и их родственников.

Валерий Вакульчик обратил внимание и на освещение судебных заседаний в ряде СМИ, когда выхватываются из контекста те или иные эпизоды и преподносятся в извращенном виде. "Вроде бы факт сообщили, но ведь решение принимается и мнение складывается на основании рассмотрения совокупности всех доказательств и по результатам всего процесса. Помимо того, что это влияет на выступление других свидетелей, это и попытка преподнести те или иные вещи в извращенном виде, ввести в заблуждение общественность", - сказал он.

По словам председателя КГБ, все это необходимо учитывать, чтобы минимизировать негативные последствия и стараться донести до общественности справедливую и объективную информацию.

"Вместе с тем мы твердо видим, что эти попытки не достигают своего результата и, несмотря на оказываемое давление, фактов отказа от рассмотрения острых уголовных, административных дел, попыток перекладывания ответственности либо принятия противоречивых решений со стороны судей не зафиксировано", - заявил Валерий Вакульчик.

Он в целом позитивно оценил работу судебной системы. "Вы нам позволяете качественно делать свое дело, зная о том, что за нами есть инстанция, которая справедливо оценит и примет законное, правильное решение", - подчеркнул председатель КГБ.

Валерий Вакульчик выразил мнение, что реформа судебной системы, которая проведена в Беларуси несколько лет назад, принесла положительный эффект. Достаточно эффективно решаются задачи по противодействию экстремистской и террористической идеологии, блокированию соответствующих ресурсов в интернете, отметил председатель КГБ.

Однако он констатировал, что в ряде случаев имеют место и вещи, которые непозволительны высокому статусу судей. "Я веду речь о коррупционных проявлениях и преступлениях. Имеет место тенденция к снижению этих проявлений, это однозначно. В целом обстановка здоровая", - сказал Валерий Вакульчик.-0-