"Валютный распорядитель" Белинвестбанка – новые горизонты возможностей

Финансовая экосистема Белинвестбанка продолжает совершенствоваться, создавая максимально комфортные условия для совершения банковских операций. Уже сейчас вы можете начать откладывать на свой долгожданный отпуск или важную покупку, используя сервис "Валютный распорядитель" в интернет-банкинге Белинвестбанка.

"Валютный распорядитель" в интернет-банкинге Белинвестбанка поможет купить валюту и отложить ее на важную покупку или отпуск. Причем сделает все за вас и без вашего участия. Несколько несложных манипуляций и сервис автоматически будет совершать валютно-обменные операции по выгодному курсу, как только на вашу основную платежную карточку поступит заработная плата или другие регулярные выплаты, например, стипендия, пособие, пенсия и т. д.

Выгодный курс обмена – курс покупки банком иностранной валюты, равный среднему арифметическому между курсами покупки и продажи валют по счетам физических лиц, доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой, а также по операциям, совершенным при использовании банковской платежной карточки. Именно по нему вы сможете обменять валюту с помощью сервиса "Валютный распорядитель". Причем перевести можно от 1 до 100 % вашей заработной платы или других регулярных выплат, например, стипендии, пособия или пенсии.

Если по какой-либо причине вы передумаете пользоваться услугой "Валютный распорядитель", отключить ее можно в любое время.

Чтобы подключить сервис "Валютный распорядитель", необходимо иметь как минимум две платежные карточки. Одна из них – эмитированная в белорусских рублях, на которую регулярно зачисляются денежные средства. Это может быть зарплата, пенсия, отпускные, стипендия и прочие выплаты. Другая – валютная, на которую будет осуществляться перевод при совершении валютно-обменной операции.

Как подключить сервис "Валютный распорядитель"?

Зайдите в интернет-банкинг Белинвестбанка в раздел "Счета и вклады". Нажмите кнопку "Валютный распорядитель" на счете, к которому открыта ваша платежная карточка. После нажатия на нее вы сможете установить процент от суммы зачисления денежных средств и номер счета, на который будет осуществляться перевод.

О том, что "Валютный распорядитель" подключен, будет сигнализировать отметка зеленого цвета в списке ваших счетов.

При повторном нажатии на кнопку "Валютный распорядитель" вы сможете увидеть основные параметры подключенной услуги.

Подключайте услугу Белинвестбанка, и у вас на счете всегда будет валютный запас!

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете получить в контакт-центре ОАО "Белинвестбанк" по телефонам: 146 или +375 17 239 02 39.

Размещение рекламы на БЕЛТА