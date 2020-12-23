"Ванкувер" принимает новоселов! Квартиры в Minsk World на условиях рождественской акции!

Ванкувер, расположенный на западном побережье Канады, за красоту и комфорт часто называют лучшим городом для жизни. А у белорусов теперь есть свой "Ванкувер" – именно так называется яркий, стильный и уютный дом, который полностью завершен в квартале "Северная Америка" комплекса Minsk World.

Новостройка включила в себя все стандарты недвижимости престижного комплекса столицы. Квартиры свободной планировки, а на первом этаже – с индивидуальными террасами и входом прямо с улицы. Панорамное остекление. Три скоростных бесшумных лифта OTIS. Просторное дизайнерское лобби со всеми удобствами: стойкой для консьержа и зоной встречи курьера, санитарной комнатой, местом для мытья лап домашних животных и байк-боксом для хранения велосипедов. Вход оснащен пандусом.

Внутри квартала "Северная Америка" предусмотрены площадки для спорта, игр и отдыха в окружении зелени. Запроектирована школа с бассейном, а в соседних кварталах – детские сады. Машин во дворе не будет, но удобные автостоянки и парковки находятся совсем рядом. Предусмотрены специальные стоянки для велосипедов.

В "Ванкувере" еще осталось несколько свободных квартир!

В дизайнерском лобби дома предусмотрены все удобства, включая стойку для консьержа, место отдыха и санитарную комнату

Покупатели квартир в "Ванкувере" уже получили ключи и вовсю готовятся к новоселью. А у тех, кто еще не решил свой жилищный вопрос, есть отличная возможность сделать это на условиях рождественской акции. Готовые квартиры в этом престижном столичном комплексе можно приобрести по выгодным рождественским ценам!

В полностью завершенном "Ванкувере" еще осталось несколько свободных вариантов. Также можно присмотреть недвижимость в домах "Нью-Дели", "Квебек" и "Джакарта", которые сданы в эксплуатацию буквально на днях.

Стильные красавцы "Нью-Дели" и "Джакарта" расположились в квартале "Азия"

А если вы готовы немного подождать, пока выбранный вами дом достроится, то выбор квартир в комплексе Minsk World еще больше, и по рождественской акции приобрести строящуюся квартиру можно еще выгоднее, особенно если вы планируете покупку за счет собственных средств или с кредитом банка.

Торопитесь решить жилищный вопрос на волшебных условиях рождественской акции – количество акционной недвижимости ограничено, а акционные цены сохранятся только до 11 января 2021 года!

Или воспользуйтесь для покупки квартиры беспроцентной рассрочкой от застройщика на срок от 24 до 100 месяцев и выгодным партнерским кредитом до 20 лет от 4,99% годовых.

Узнать подробности можно по мобильному телефону офиса продаж 7675 и на сайте застройщика bir.by. Выбирайте свою квартиру и встречайте Новый год с выгодной покупкой!

Рождественская акция – это отличная возможность решить жилищный вопрос!

Недвижимость в комплексе Minsk World приобретают многие знаменитые в нашей стране и за ее пределами люди. Известный мотивационный спикер, спортсмен, предприниматель, благотворитель Алексей Талай также стал владельцем квартиры в новом столичном районе.

Известный мотивационный спикер, спортсмен и предприниматель Алексей Талай вместе с семьей также приобрел квартиру в комплексе Minsk World

– Комплекс Minsk World привлек меня тем, что здесь все продумано, будет создана замечательная инфраструктура, все для комфортной жизни семьи. Например, большое внимание уделяется безопасности: установлена современная система видеонаблюдения, оборудованы безопасные спортивные и игровые площадки, исключено движение машин внутри кварталов. Можно быть спокойным за детей! Радует наличие в шаговой доступности в будущем детских садов и школ, – отмечает он.

В кварталах создается вся инфраструктура для комфортной жизни

Система видеонаблюдения – для дополнительной безопасности жителей комплекса

Как предприниматель Алексей Талай особенно оценил то, что в комплексе Minsk World строится Международный финансовый центр. Кроме того, он планирует, что в скором времени в этом же кластере расположится и офис его благотворительного фонда.

– А как спортсмену мне очень важно, что в скором будущем вблизи дома появится бассейн, так как я готовлюсь к Паралимпийским играм 2021 года в Токио. Я один из 11 белорусских спортсменов, которые получили лицензию на эти игры, – рассказал знаменитый белорусский пловец, многократный рекордсмен мира и Европы.

Очень важным Алексей Талай считает то, что в комплексе создается безбарьерная среда.

Во многих домах вход оборудован по принципам безбарьерного пространства

– К сожалению, это жизненно важное для многих решение реализовано далеко не во всех современных новостройках. И поэтому вдвойне радует, что в таком масштабном комплексе как Minsk World будет вся необходимая инфраструктура, чтобы люди с ограниченными возможностями, а также мамочки с колясками и пожилые люди могли вести активную жизнь, – отметил он.

Несомненным плюсом Алексей Талай считает и условия, которые застройщик предлагает для покупки жилья в комплексе Minsk World.

– Финансовый вопрос – решающий для многих семей. Различные программы и акции на квартиры являются хорошей помощью в решении жилищного вопроса. Это действительно социально ответственный бизнес, – уверен Алексей Талай.

Панорамные окна, лоджии и балконы – в "Ванкувере" будет светло и солнечно!

Пока вы выбираете лучшую квартиру, "Ванкувер" наполняется смехом, улыбками и приподнятым настроением его будущих жителей. Новоселы уже в предвкушении скорого переезда. Давайте узнаем, почему они выбрали именно этот дом и именно комплекс Minsk World?

– Уже столько лет в Минске по общежитиям, съемным квартирам… Так хотелось свое жилье, чтобы не зависеть от других людей. И это потрясающее ощущение! Почему выбрали именно этого застройщика? Вдохновились полностью готовым комплексом "Маяк Минска", а еще нравится, что близко к центру города, и сам район очень милый, метро рядом, – в восторге Наталья Метько.

Наталья Метько и ее родители уже знают, какой интерьер будет в их первой собственной столичной квартире!

Родители девушки ее эмоции полностью разделяют.

– Привлекла выгодная рассрочка. Мы сами не из Минска, но могу сказать, что платеж, который мы делаем ежемесячно, вполне посилен для нашей семьи. Думаю, это замечательный подарок нашим детям, которые в Минске учились, а сейчас работают. Прекрасно, что зелень во дворе, замечательная инфраструктура создана, детская площадка есть. А еще я всегда мечтала об окнах в пол! – рассказывает Жанна Ивановна.

В квартале "Северная Америка" обустроены детские и спортивные площадки, проложены дорожки, установлено освещение

Приятным дополнением стал профессионализм менеджеров, которые сопровождали семью на всех этапах: от консультации до заключения договора и приемки дома.

– А еще понравилось, что мы смогли спокойно выбрать на сайте застройщика вариант, который нас устроил: этаж, площадь, форму оплаты. И приехали в офис с уже готовым решением, – отмечает Жанна Ивановна.

Помогли определиться с выбором и варианты интерьера, которые появляются, когда "кликаешь" на любую из квартир на сайте.

– Сразу видишь, как расставить мебель, что сделать на кухне, сколько спальных мест можно организовать, – поделился подробностями глава семьи Евгений Александрович.

Приобрести квартиры на рождественской акции можно в различных кварталах комплекса Minsk World – торопитесь, пока не раскупили!

Каждый из домов комплекса Minsk World интересен по-своему. Это действительно новый уровень столичной недвижимости!

Все новостройки – каркасно-монолитные здания с большими окнами, лоджиями и скоростными лифтами OTIS, включая панорамные. В каждом доме – уникальное дизайнерское лобби, где есть все удобства, включая стойку для консьержа, место ожидания гостей и санитарную комнату.

На выбор покупателей жилье свободной планировки площадью от 30 до 200 кв. метров – от небольших студий до просторных пентхаусов и эксклюзивных квартир с отдельным входом прямо с улицы и собственными террасами. Высота потолков – от 2,7 метра.

В каждом доме – уникальное дизайнерское лобби со всеми удобствами и скоростные бесшумные лифты OTIS

Ремонт не ваш конек? Тогда для вас есть специальное предложение –солнечный дом "Майами" или уютный дом "Хельсинки", которые будут введены в эксплуатацию уже в 2021 году полностью готовыми к проживанию. Все квартиры сдаются с качественной отделкой: от ламината и обоев до натяжных потолков, дверей и розеток. В санузлах – сантехника. Вам останется только расставить мебель!

Дом "Майами" находится в квартале "Северная Америка"

Дом "Хельсинки" расположен в квартале "Северная Европа"

Строящаяся квартира, готовая, а может быть, сразу с отделкой? Что бы вы ни выбрали – в придачу вы получаете преимущества комплекса Minsk World, где все продумано до мелочей для жизни и бизнеса. Это новый красивый район практически в центре столицы!

Благоустроенные дворы – это новый уровень комфортной столичной жизни

"Сквозные" подъезды позволяют выйти сразу во двор и на улицу

Удобные парковочные места рядом с домом

Ночное освещение позволит чувствовать себя уютно даже темными зимними вечерами

Дороги прокладываются одновременно со строительством домов

Школы или детские сады будут буквально в каждом квартале. В благоустроенных зеленых дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха. К услугам жителей комплекса будут детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны.

Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Велодорожки свяжут все кварталы и пройдут через парк

Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр. Коммерческая недвижимость буквально в каждом квартале. Удобные открытые парковки и крытые паркинги. Новые станции метро. Кварталы свяжут велодорожки. А в центре разместится большой городской парк.

Благодаря специальному видеотуру на сайте застройщика bir.by можно наблюдать за ходом работ на площадке онлайн. А можно приехать в комплекс и увидеть грандиозную стройку собственными глазами!

Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр – это успешный бизнес и выгодные покупки

Готовый паркинг в квартале "Эмиратс"

Станция метро "Ковальская Слобода" рядом с комплексом уже работает

Приобретайте квартиру в комплексе Minsk World по ценам рождественской акции. Праздничные цены рождественской акции действуют только до 11 января и только при единовременной оплате собственными средствами или с привлечением кредита, который предлагается на 10 и 20 лет от 4,99% годовых.

Партнерский кредит Белинвестбанка:

· До 20 лет в белорусских рублях.

· От 4,99% (0,57 СКО) в первый год.

· От 13,35% (1,543 СКО) в последующие годы.

· Участие собственными средствами – от 10%.

· Возможно досрочное погашение без штрафных санкций.

Еще один вариант покупки недвижимости – это беспроцентная рассрочка от застройщика на срок от 24 до 100 месяцев:

· Первоначальный взнос – от 30%.

· Без справок о доходах и поручителей.

· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

· Для оформления договора нужен только паспорт.

Как показывает практика, при покупке квартиры в рассрочку в комплексе Minsk World ежемесячный платеж примерно равен арендной плате. Но при этом платить вы будете за собственное жилье и сможете жить в нем сразу после ремонта!

Приобрести квартиры и бизнес-помещения в комплексе Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также для покупки недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Сделайте себе и близким волшебный подарок к зимним праздникам – квартиру в Минске на лучших рождественских условиях!

Размещение рекламы на БЕЛТА