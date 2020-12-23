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23 декабря 2020, 08:55

"Ванкувер" принимает новоселов! Квартиры в Minsk World на условиях рождественской акции!

Ванкувер, расположенный на западном побережье Канады, за красоту и комфорт часто называют лучшим городом для жизни. А у белорусов теперь есть свой "Ванкувер" – именно так называется яркий, стильный и уютный дом, который полностью завершен в квартале "Северная Америка" комплекса Minsk World.

Новостройка включила в себя все стандарты недвижимости престижного комплекса столицы. Квартиры свободной планировки, а на первом этаже – с индивидуальными террасами и входом прямо с улицы. Панорамное остекление. Три скоростных бесшумных лифта OTIS. Просторное дизайнерское лобби со всеми удобствами: стойкой для консьержа и зоной встречи курьера, санитарной комнатой, местом для мытья лап домашних животных и байк-боксом для хранения велосипедов. Вход оснащен пандусом.

Внутри квартала "Северная Америка" предусмотрены площадки для спорта, игр и отдыха в окружении зелени. Запроектирована школа с бассейном, а в соседних кварталах – детские сады. Машин во дворе не будет, но удобные автостоянки и парковки находятся совсем рядом. Предусмотрены специальные стоянки для велосипедов.

В "Ванкувере" еще осталось несколько свободных квартир!
В "Ванкувере" еще осталось несколько свободных квартир!

В дизайнерском лобби дома предусмотрены все удобства, включая стойку для консьержа, место отдыха и санитарную комнату
В дизайнерском лобби дома предусмотрены все удобства, включая стойку для консьержа, место отдыха и санитарную комнату

Покупатели квартир в "Ванкувере" уже получили ключи и вовсю готовятся к новоселью. А у тех, кто еще не решил свой жилищный вопрос, есть отличная возможность сделать это на условиях рождественской акции. Готовые квартиры в этом престижном столичном комплексе можно приобрести по выгодным рождественским ценам!

В полностью завершенном "Ванкувере" еще осталось несколько свободных вариантов. Также можно присмотреть недвижимость в домах "Нью-Дели", "Квебек" и "Джакарта", которые сданы в эксплуатацию буквально на днях.

Стильные красавцы "Нью-Дели" и "Джакарта" расположились в квартале "Азия"
Стильные красавцы "Нью-Дели" и "Джакарта" расположились в квартале "Азия"

А если вы готовы немного подождать, пока выбранный вами дом достроится, то выбор квартир в комплексе Minsk World еще больше, и по рождественской акции приобрести строящуюся квартиру можно еще выгоднее, особенно если вы планируете покупку за счет собственных средств или с кредитом банка.

Торопитесь решить жилищный вопрос на волшебных условиях рождественской акции – количество акционной недвижимости ограничено, а акционные цены сохранятся только до 11 января 2021 года!

Или воспользуйтесь для покупки квартиры беспроцентной рассрочкой от застройщика на срок от 24 до 100 месяцев и выгодным партнерским кредитом до 20 лет от 4,99% годовых.

Узнать подробности можно по мобильному телефону офиса продаж 7675 и на сайте застройщика bir.by. Выбирайте свою квартиру и встречайте Новый год с выгодной покупкой!

Рождественская акция – это отличная возможность решить жилищный вопрос!
Рождественская акция – это отличная возможность решить жилищный вопрос!

Недвижимость в комплексе Minsk World приобретают многие знаменитые в нашей стране и за ее пределами люди. Известный мотивационный спикер, спортсмен, предприниматель, благотворитель Алексей Талай также стал владельцем квартиры в новом столичном районе.

Известный мотивационный спикер, спортсмен и предприниматель Алексей Талай вместе с семьей также приобрел квартиру в комплексе Minsk World
Известный мотивационный спикер, спортсмен и предприниматель Алексей Талай вместе с семьей также приобрел квартиру в комплексе Minsk World

Комплекс Minsk World привлек меня тем, что здесь все продумано, будет создана замечательная инфраструктура, все для комфортной жизни семьи. Например, большое внимание уделяется безопасности: установлена современная система видеонаблюдения, оборудованы безопасные спортивные и игровые площадки, исключено движение машин внутри кварталов. Можно быть спокойным за детей! Радует наличие в шаговой доступности в будущем детских садов и школ, – отмечает он.

В кварталах создается вся инфраструктура для комфортной жизни
В кварталах создается вся инфраструктура для комфортной жизни

Система видеонаблюдения – для дополнительной безопасности жителей комплекса
Система видеонаблюдения – для дополнительной безопасности жителей комплекса

Как предприниматель Алексей Талай особенно оценил то, что в комплексе Minsk World строится Международный финансовый центр. Кроме того, он планирует, что в скором времени в этом же кластере расположится и офис его благотворительного фонда.

А как спортсмену мне очень важно, что в скором будущем вблизи дома появится бассейн, так как я готовлюсь к Паралимпийским играм 2021 года в Токио. Я один из 11 белорусских спортсменов, которые получили лицензию на эти игры, – рассказал знаменитый белорусский пловец, многократный рекордсмен мира и Европы.

Очень важным Алексей Талай считает то, что в комплексе создается безбарьерная среда.

Во многих домах вход оборудован по принципам безбарьерного пространства
Во многих домах вход оборудован по принципам безбарьерного пространства

– К сожалению, это жизненно важное для многих решение реализовано далеко не во всех современных новостройках. И поэтому вдвойне радует, что в таком масштабном комплексе как Minsk World будет вся необходимая инфраструктура, чтобы люди с ограниченными возможностями, а также мамочки с колясками и пожилые люди могли вести активную жизнь, – отметил он.

Несомненным плюсом Алексей Талай считает и условия, которые застройщик предлагает для покупки жилья в комплексе Minsk World.

Финансовый вопрос – решающий для многих семей. Различные программы и акции на квартиры являются хорошей помощью в решении жилищного вопроса. Это действительно социально ответственный бизнес, – уверен Алексей Талай.

Панорамные окна, лоджии и балконы – в "Ванкувере" будет светло и солнечно!
Панорамные окна, лоджии и балконы – в "Ванкувере" будет светло и солнечно!

Пока вы выбираете лучшую квартиру, "Ванкувер" наполняется смехом, улыбками и приподнятым настроением его будущих жителей. Новоселы уже в предвкушении скорого переезда. Давайте узнаем, почему они выбрали именно этот дом и именно комплекс Minsk World?

– Уже столько лет в Минске по общежитиям, съемным квартирам… Так хотелось свое жилье, чтобы не зависеть от других людей. И это потрясающее ощущение! Почему выбрали именно этого застройщика? Вдохновились полностью готовым комплексом "Маяк Минска", а еще нравится, что близко к центру города, и сам район очень милый, метро рядом, – в восторге Наталья Метько.

Наталья Метько и ее родители уже знают, какой интерьер будет в их первой собственной столичной квартире!
Наталья Метько и ее родители уже знают, какой интерьер будет в их первой собственной столичной квартире!

Родители девушки ее эмоции полностью разделяют.

Привлекла выгодная рассрочка. Мы сами не из Минска, но могу сказать, что платеж, который мы делаем ежемесячно, вполне посилен для нашей семьи. Думаю, это замечательный подарок нашим детям, которые в Минске учились, а сейчас работают. Прекрасно, что зелень во дворе, замечательная инфраструктура создана, детская площадка есть. А еще я всегда мечтала об окнах в пол! – рассказывает Жанна Ивановна.

В квартале "Северная Америка" обустроены детские и спортивные площадки, проложены дорожки, установлено освещение
В квартале "Северная Америка" обустроены детские и спортивные площадки, проложены дорожки, установлено освещение

Приятным дополнением стал профессионализм менеджеров, которые сопровождали семью на всех этапах: от консультации до заключения договора и приемки дома.

– А еще понравилось, что мы смогли спокойно выбрать на сайте застройщика вариант, который нас устроил: этаж, площадь, форму оплаты. И приехали в офис с уже готовым решением, – отмечает Жанна Ивановна.

Помогли определиться с выбором и варианты интерьера, которые появляются, когда "кликаешь" на любую из квартир на сайте.

– Сразу видишь, как расставить мебель, что сделать на кухне, сколько спальных мест можно организовать, – поделился подробностями глава семьи Евгений Александрович.

Приобрести квартиры на рождественской акции можно в различных кварталах комплекса Minsk World – торопитесь, пока не раскупили!
Приобрести квартиры на рождественской акции можно в различных кварталах комплекса Minsk World – торопитесь, пока не раскупили!

Каждый из домов комплекса Minsk World интересен по-своему. Это действительно новый уровень столичной недвижимости!

Все новостройки – каркасно-монолитные здания с большими окнами, лоджиями и скоростными лифтами OTIS, включая панорамные. В каждом доме – уникальное дизайнерское лобби, где есть все удобства, включая стойку для консьержа, место ожидания гостей и санитарную комнату.

На выбор покупателей жилье свободной планировки площадью от 30 до 200 кв. метров – от небольших студий до просторных пентхаусов и эксклюзивных квартир с отдельным входом прямо с улицы и собственными террасами. Высота потолков – от 2,7 метра.

В каждом доме – уникальное дизайнерское лобби со всеми удобствами и скоростные бесшумные лифты OTIS
В каждом доме – уникальное дизайнерское лобби со всеми удобствами и скоростные бесшумные лифты OTIS

Ремонт не ваш конек? Тогда для вас есть специальное предложение –солнечный дом "Майами" или уютный дом "Хельсинки", которые будут введены в эксплуатацию уже в 2021 году полностью готовыми к проживанию. Все квартиры сдаются с качественной отделкой: от ламината и обоев до натяжных потолков, дверей и розеток. В санузлах – сантехника. Вам останется только расставить мебель!

Дом "Майами" находится в квартале "Северная Америка"
Дом "Майами" находится в квартале "Северная Америка"

Дом "Хельсинки" расположен в квартале "Северная Европа"
Дом "Хельсинки" расположен в квартале "Северная Европа"

Строящаяся квартира, готовая, а может быть, сразу с отделкой? Что бы вы ни выбрали – в придачу вы получаете преимущества комплекса Minsk World, где все продумано до мелочей для жизни и бизнеса. Это новый красивый район практически в центре столицы!

Благоустроенные дворы – это новый уровень комфортной столичной жизни
Благоустроенные дворы – это новый уровень комфортной столичной жизни

"Сквозные" подъезды позволяют выйти сразу во двор и на улицу
"Сквозные" подъезды позволяют выйти сразу во двор и на улицу

Удобные парковочные места рядом с домом
Удобные парковочные места рядом с домом

Ночное освещение позволит чувствовать себя уютно даже темными зимними вечерами
Ночное освещение позволит чувствовать себя уютно даже темными зимними вечерами

Дороги прокладываются одновременно со строительством домов
Дороги прокладываются одновременно со строительством домов

Школы или детские сады будут буквально в каждом квартале. В благоустроенных зеленых дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха. К услугам жителей комплекса будут детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны.

Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием
Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Велодорожки свяжут все кварталы и пройдут через парк
Велодорожки свяжут все кварталы и пройдут через парк

Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр. Коммерческая недвижимость буквально в каждом квартале. Удобные открытые парковки и крытые паркинги. Новые станции метро. Кварталы свяжут велодорожки. А в центре разместится большой городской парк.

Благодаря специальному видеотуру на сайте застройщика bir.by можно наблюдать за ходом работ на площадке онлайн. А можно приехать в комплекс и увидеть грандиозную стройку собственными глазами!

Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр – это успешный бизнес и выгодные покупки
Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр – это успешный бизнес и выгодные покупки

Готовый паркинг в квартале "Эмиратс"
Готовый паркинг в квартале "Эмиратс"

Станция метро "Ковальская Слобода" рядом с комплексом уже работает
Станция метро "Ковальская Слобода" рядом с комплексом уже работает

Приобретайте квартиру в комплексе Minsk World по ценам рождественской акции. Праздничные цены рождественской акции действуют только до 11 января и только при единовременной оплате собственными средствами или с привлечением кредита, который предлагается на 10 и 20 лет от 4,99% годовых.

Партнерский кредит Белинвестбанка:

· До 20 лет в белорусских рублях.

· От 4,99% (0,57 СКО) в первый год.

· От 13,35% (1,543 СКО) в последующие годы.

· Участие собственными средствами – от 10%.

· Возможно досрочное погашение без штрафных санкций.

Еще один вариант покупки недвижимости – это беспроцентная рассрочка от застройщика на срок от 24 до 100 месяцев:

· Первоначальный взнос – от 30%.

· Без справок о доходах и поручителей.

· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

· Для оформления договора нужен только паспорт.

Как показывает практика, при покупке квартиры в рассрочку в комплексе Minsk World ежемесячный платеж примерно равен арендной плате. Но при этом платить вы будете за собственное жилье и сможете жить в нем сразу после ремонта!

Приобрести квартиры и бизнес-помещения в комплексе Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также для покупки недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Сделайте себе и близким волшебный подарок к зимним праздникам – квартиру в Минске на лучших рождественских условиях!

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