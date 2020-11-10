Ваша квартира с видом на парк! В комплексе "Парк Челюскинцев" – два новых готовых дома на лучших условиях!

Покупка квартиры в новостройке – это современные планировки и материалы, новейшие технологии и дизайнерские решения. Преимущества нового, только что построенного жилья очевидны! А если новостройка сдана, то к этим преимуществам прибавляются все плюсы готового дома. Покупатель может осмотреть свою будущую квартиру, оценить вид из окна, благоустройство территории и отделку лобби. И сразу приступать к ремонту и вселяться! Этой осенью в столичном комплексе "Парк Челюскинцев" – сразу два новых сданных в эксплуатацию дома! Уникальное предложение для всех, кто мечтает о квартире в Минске!

Именно сейчас – лучшие условия для покупки! Приобретение квартиры за собственные средства или с привлечением выгодного кредита от банка партнера делает вашу мечту о квартиру с видом на парк реальной!

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Комплекс "Парк Челюскинцев" – это мечта!

Его уникальность очевидна: парк прямо под окнами, главный проспект столицы и сразу две станции метро в шаговой доступности. По соседству сосредоточена вся инфраструктура центра города.

Рядом с комплексом "Парк Челюскинцев" – сразу две станции метро, а также самый красивый и большой парк столицы!

Других подобных предложений больше не будет. По планам развития города в этом районе строительство жилья больше не предусмотрено, поэтому "Парк Челюскинцев" – это действительно последняя возможность приобрести на первичном рынке квартиру в центре рядом с парком!

Парк и Ботанический сад – это более 170 гектаров лесного массива в самом центре города. Минчане заслуженно любят этот уголок столицы, ведь он больше Гайд-парка в Лондоне и Люксембургского сада в Париже! И восхитительно красив: озеро, лебеди, оранжереи – наслаждаться единением с природой здесь можно в любое время года!

Прямо под вашими окнами будет более 170 гектаров зелени – больше, чем Гайд-парк в Лондоне и Люксембургский сад в Париже

В парке оборудованы спортплощадки, а для детей – многочисленные аттракционы, большой игровой городок и Детская железная дорога.

Поблизости расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом, а также футбольные поля и теннисные корты.

Так что комплекс "Парк Челюскинцев" – для людей всех возрастов. Молодые и активные последователи здорового образа жизни, семьи с детьми, люди старшего поколения – здесь все возможности созданы для каждого!

Можно в любой момент прогуляться по аллеям парка, а детям понравятся многочисленные аттракционы и Детская железная дорога

К продаже предложены два полностью готовых дома №5 и №6. Это элитное жилье европейского уровня комфорта! И уникальные решения, которые очень необычны для нашей страны. Судите сами!

Начались продажи в двух новых полностью готовых домах № 5 и № 6 ЖК "Парк Челюскинцев"

Второй этаж этих домов имеет огромное уличное пространство. У этих квартир – приватные открытые просторные террасы, защищенные от осадков прозрачными козырьками. Только представьте – в центре Минска вы можете на своей территории наслаждаться тишиной парка и пением птиц. Можно полежать в шезлонге летом или нарядить живую елочку в кадке к Новому году. Потрясающие возможности для жителей большого города – и в уникальном месте!

Квартиры на вторых этажах имеют приватные открытые террасы

На этом же уровне предусмотрено и общественное пространство – для жителей домов обустроены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Территория с надежным ограждением закрыта и полностью безопасна – это ваш двор, куда не страшно отпустить погулять ребенка или отдохнуть с книжкой на лавочке самому.

Детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением

И автомобилисты не в обиде – на первом этаже открытые паркинги с автоматическими шлагбаумами и помещением для круглосуточной охраны. В доме №5 будет 79 машиномест различного размера, а в доме №6 – 50. На этом же этаже – кладовые для хранения вещей жителями домов.

На первом этаже – открытые паркинги с автоматическими шлагбаумами

Отметим, что по соседству, на улице Макаенка, вскоре будет сдан в эксплуатацию торговый центр с паркингом на 999 автомобилей, где уже можно приобрести парковочные места. Так что мест, если не опоздать, хватит всем! Выбирайте и бронируйте на сайте bir.by.

В торговом центре с паркингом можно приобрести парковочные места и помещения-кладовые для хранения вещей

Забыть о том, что рядом лесной массив, невозможно! Дома №5 и №6 расположены в первой линии комплекса от границ парка. Они построены следом за домом №7, которые поступил в продажу чуть ранее и квартиры в котором уже почти полностью раскуплены. Седьмой дом – у центральной аллеи парка, которая выходит в Детской железной дороге, а за ним в сторону проспекта – дом №6 и дом №5.

Дома №5 и №6 – двухсекционные, переменной этажности, 8 и 25 этажей. В каждом доме по 266 квартир свободной планировки различного метража:

Дома №5 и №6 – двухсекционные, переменной этажности

- однокомнатные квартиры площадью 38-39 кв. метров.

- двухкомнатные квартиры площадью от 48 до 77 кв. метров.

- и квартиры площадью от 77 до 109 кв. метров, в которых можно обустроить любой жилое пространство от просторной студии до полноценной трехкомнатной квартиры.

Свободные планировки квартир – один из важнейших плюсов всего комплекса, ведь это решение позволяет разделять пространство квартиры именно так, как вам хочется. Именно вам решать, сколько комнат и какого размера будет в вашем новом жилье! Кто-то выберет строгий классический интерьер, а кто-то предпочтет обустроить одну большую студию в стиле лофт – все определяет ваш собственный вкус!

В квартирах – простор: на втором и последнем этажах высота потолков – 3 метра, на остальных – 2,7 метра.

Взглянешь на дома – и понимаешь, что взгляд приковывают окна – большие, панорамные, впускающие в квартиру свет и обеспечивающие великолепный вид на парк. А еще – полностью остекленные лоджии с благородной бронзовой тонировкой. Очень красивые дома!

Во всех квартирах – большие панорамные окна и полностью остекленные лоджии с благородной бронзовой тонировкой.

В каждом из домов – по 4 лифта OTIS: один в восьмиэтажной секции и три – в 25-этажной.

В каждом из домов – по 4 лифта OTIS

Просторные и светлые лобби расположены на вторых этажах домов. Они оформлены в эко-стиле, подчеркивая особое месторасположение комплекса. Здесь есть стойка для консьержа, уютная зона встречи гостей и ожидания курьера, а также санитарная комната.

Просторное и светлое лобби в эко-стиле

Обращайтесь в Отдел продаж и выбирайте свою квартиру в готовых домах №5 и №6! Оценить расположение комплекса "Парк Челюскинцев", красоту и комфорт его зданий и обустроенных дворов можно на сайте застройщика с помощью удобного видеотура.

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И еще один важный момент. По опыту уже завершенного комплекса "Маяк Минска", который расположен недалеко, рядом с Национальной библиотекой, – цены на недвижимость в завершенных комплексах неизменно растут. Поэтому покупка жилья и коммерческой недвижимости в комплексе "Парк Челюскинцев" - это надежная и выгодная инвестиция, отличное вложение в будущее ваших детей и внуков!

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Европейское жилье с видом на парк – это квартиры в готовых домах №5 и №6 в экологичном и престижном комплексе "Парк Челюскинцев"! Уникальный шанс и лучшие условия – мечты должны сбываться!

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