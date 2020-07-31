Ваша лучшая инвестиция! Бизнес-помещения в "Минск Мир" и "Парк Челюскинцев" на летних условиях!

"Минск Мир" и "Парк Челюскинцев". Эти престижные столичные комплексы в представлении не нуждаются! Преимущества очевидны – и жилье здесь раскупается очень быстро. И не только жилье! Многие вместе с уютной современной квартирой приобретают и помещение для успешного бизнеса. Ведь коммерческая недвижимость в таких перспективных районах Минска – это отличный вариант для реализации собственной бизнес-идеи или сдачи в аренду. Инвестиция очень выгодная!

Еще одно важнейшее преимущество коммерческой недвижимости – с годами ее стоимость только растет, и владелец может получить доход, не сравнимый с другими вариантами инвестиций. Например, в комплексе "Маяк Минска" с начала строительства квадратный метр коммерческих помещений подорожал более чем в два раза. Попробуйте каким-либо другим способом всего за несколько лет удвоить свой капитал!

К слову, сегодня в полностью завершенном комплексе "Маяк Минска" свободных вариантов квартир и бизнес-помещений уже не осталось. Так что с решением о покупке лучше не затягивать – недвижимость в столичных комплексах застройщика разбирают быстро. Успейте сделать покупку на лучших летних условиях!

Подобрать подходящее по площади, расположению и стоимости коммерческое помещение можно на сайте застройщика bir.by и в офисах продаж застройщика, где специалисты с удовольствием ответят на все вопросы. И подскажут наилучшие варианты! Номер для связи через мобильных операторов – 7675.

Какие преимущества получают покупатели квартир и бизнес-помещений в комплексах"Минск Мир" и "Парк Челюскинцев"?

В первую очередь – удобное расположение, практически в центре столицы! Станции метро и многочисленные остановки наземного транспорта помогут с легкостью добраться в любую точку города. Для автомобилистов предусмотрены открытые парковки и паркинги.

Жилые дома – монолитно-каркасные, красивые, современные, с панорамным остеклением, дизайнерскими лобби и скоростными лифтами, квартирами свободных планировок.

Дом №7 комплекса "Парк Челюскинцев"

Дом "Эмиратс Волна" комплекса "Минск Мир"

Дворы – обустроенные, с озеленением, детскими и спортивными площадками нового поколения, где применяется травмобезопасное покрытие, установлены развивающие "городки" и технологичные тренажеры.

Баскетбольный корт и детская площадка в комплексе "Парк Челюскинцев"

Во всех дворах комплекса "Минск Мир" предусмотрены многочисленные детские площадки, зоны отдыха и спортивные площадки

Улицы, проезды, велодорожки и беговые тропинки – все прокладывается одновременно со строительством домов.

Одновременно строятся и общественные объекты – школы, детские сады, поликлиники и медицинские центры, спортивные сооружения. Принцип "город в городе" подразумевает, что все необходимое будет буквально в шаговой доступности.

И главное отличие от традиционных "спальников" – множество помещений коммерческого назначения. Здесь открываются кафе и рестораны, магазины и бутики, офисы туристических компаний и салоны красоты, медицинские центры и аптеки, ветеринарные клиники и тренажерные залы.

Вариантов бизнес-помещений множество, а условия этим летом – невероятно выгодные! Многие уже стали обладателями коммерческой недвижимости – и остались очень довольны.

Минчанка Юлия Царева в июне приобрела квартиру в комплексе "Минск Мир", в доме "Александрия". А в июле решилась на еще одну серьезную покупку в этом же комплексе!

– Коммерческое помещение мы приобрели в квартале "Эмиратс Люкс", в доме "Эмиратс Волна" на цокольном этаже. Покупку сделали без первоначального взноса. Выбрали помещение площадью 13 квадратных метров, его полностью оборудуем и будем сдавать в аренду. Размещение очень хорошее, в практически готовом квартале, поэтому проблем быть не должно, – рассказывает Юлия.

Юлия Царева, покупатель квартиры и коммерческого помещения в комплексе "Минск Мир"

Девушка считает, что весомым преимуществом комплекса "Минск Мир" является скорость его строительства.

– Уже осенью дом будет полностью готов, будем принимать свое помещение. Очень удобно, что так все быстро происходит! – не скрывает удовольствия покупательница.

Еще одной покупательницей коммерческой недвижимости в комплексе "Минск Мир" стала Елена – она приобрела торговое помещение.

– При выборе объекта для покупки мы проанализировали предложения многих застройщиков и пришли к твердому убеждению, что приобрести свою коммерческую недвижимость хотим именно в комплексе "Минск Мир". Он уникален, и альтернатив ему мы не нашли. Он представляет собой город нового времени, – считает Елена.

Елена, покупатель коммерческой недвижимости в комплексе "Минск Мир"

Недвижимость – приобретение серьезное, поэтому необходимо просчитывать возможные перспективы. Елена уверена, что именно в комплексе "Минск Мир" ее бизнес будет развиваться наиболее успешно.

– Комплекс находится сейчас в стадии активной реализации, и мы четко видим его перспективы. Широта масштабов реализации этого проекта нас очень приятно впечатляет, – рассказала покупательница.

Руководитель многопрофильного образовательного центра Mulberry Club Ирина Баценко остановила свой выбор на комплексе "Маяк Минска". По ее словам, было как минимум несколько причин выбрать именно это место в столице.

Ирина Баценко, руководитель многопрофильного образовательного центра Mulberry Club

– Во-первых, это прекрасное расположение в центре города, по хорошей трассе – на проспекте Независимости. Во-вторых, это молодой район, в котором много молодых семей и детей, а это входит в сферу моих интересов – мы преподаем иностранные языки. В-третьих, многие наши клиенты там живут. И нам хотелось расположить нашу школу поближе к ним, – рассказала Ирина.

Многофункциональный комплекс "Минск Мир" – самый современный проект жилищного строительства в Беларуси и самый масштабный в Европе – открывает огромные возможности для успешного бизнеса!

Благодаря видеотуру на сайте застройщика можно следить за возведением комплекса в режиме онлайн.

Комплекс "Минск Мир"

Здесь уже началось строительство Международного финансового центра Minsk World. Рядом возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр.

Еще одна важнейшая строительная площадка – станция метро "Аэродромная". Для жителей комплекса будут доступны сразу две станции третьей линии минского метрополитена.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Комплекс богат социальной инфраструктурой. Здесь будет возведено 7 школ и 12 детских садов, детская и взрослая поликлиники, медицинский центр. Будут построены и паркинги – первый, рассчитанный примерно на 800 машин, работает уже с прошлой осени.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Скоро будет построен крупнейший в стране торгово-развлекательный центр

Уже во время строительства в новых кварталах прокладываются беговые и велодорожки, будет разбит также новый городской парк.

Во время строительства в кварталах прокладываются беговые и велодорожки

При этом в каждом квартале есть многочисленные коммерческие помещения – выбор огромен!

В каждом квартале на первых этажах домов есть площади под открытие кафе и ресторанов, магазинов и аптек, офисов туристических компаний и салонов красоты

Так, в первом квартале "Эмиратс Люкс", строительство которого завершится уже этой осенью, построен торговый центр площадью почти 4 000 квадратных метров. А в доме "Эмиратс Волна", например, весь первый этаж – это еще более 30 000 квадратных метров для успешного бизнеса!

Торговый центр площадью почти 4 000 квадратных метров в квартале "Эмиратс Люкс"

К слову, в комплексе "Минск Мир"сейчас объявлена летняя акция – до конца августа квартиры продаются по самым привлекательным ценам!

Всего несколько недель назад в продажу поступили три новых дома – "Санкт-Петербург", "Флоренция" и "Копенгаген". На старте – самые интересные цены!

Дом "Санкт-Петербург"

Дом "Флоренция"

Дом "Копенгаген"

Также сегодня последний день акции "Минус 10%", которая проводится в квартале "Северная Америка". До конца июля на все квартиры во всех домах квартала цена снижена на 10%!

Идеально походит для ведения бизнеса и экологичный жилой комплекс "Парк Челюскинцев"! Это европейский уровень комфорта – две станции метро по соседству, два детских сада – прямо в комплексе, паркинги и автостоянки.

Комплекс "Парк Челюскинцев"

Уникальность "Парка Челюскинцев" в том, что он строится на границе настоящего лесного массива в центре города – более 170 гектаров, если посчитать вместе парк и Ботанический сад.

В парке оборудованы спортплощадки, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога.

Детская железная дорога и аттракционы в парке

В непосредственной близости вся инфраструктура центра – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры.

Рядом с комплексом работают спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом. А значит, у жителей "Парк Челюскинцев" будут все возможности для активного и здорового образа жизни!

Для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!

И самое широкое поле деятельности – для бизнеса!

В доме "Вог", который был введен в строй на первом этапе строительства, уже вовсю работают кафе и магазинчики.

В строящемся доме №1 первые два этажа – это помещения коммерческого назначения с выходом на проспект Независимости. Здесь еще можно выбрать административно-торговые помещения различной площади от 35 до 115 квадратных метров.

По соседству, на улице Макаенка, в этом году будет достроен торговый центр с паркингом, в котором предусмотрены места для 999 автомобилей.

А сам комплекс "Парк Челюскинцев" будет завершен уже в 2021 году. Видеотур на сайте застройщика позволяет наблюдать за ходом работ в режиме онлайн.

Сегодня здесь еще можно приобрести квартиры в полностью готовом доме №7, который расположен в первой линии комплекса от границ парка. Лесной массив – просто под окнами!

Дом №7

Просторное и светлое лобби в эко-стиле

Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство

Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками

Недвижимость раскупается очень быстро – так что решайтесь!

В комплексе "Маяк Минска" свободных квартир и бизнес-помещений не осталось! Расположенный у Национальной библиотеки, он уже полностью завершен – благодаря видеотуру на сайте застройщика можно в режиме онлайн оценить его красоту и архитектурные решения.

Это отличный пример того, каким может быть современный жилой комплекс в столице!

Комплекс "Маяк Минска"

Преимущества очевидны – станция метро в шаговой доступности, главная магистраль столицы, близость МКАД и Национального аэропорта, множество маршрутов общественного транспорта.

И при этом – большое количество парковочных мест, в том числе на стоянке у Национальной библиотеки, и вместительный подземный паркинг. Также недалеко строится торговый центр с паркингом, который планируется завершить уже в этом году.

Современная школа и два детских сада – важный фактор для тех, у кого есть дети.

Школа

Новый детский сад с бассейном

Особое очарование "Маяку" придают пешеходный бульвар Пикассо и мультимедийный фонтан "Дана Танец". Не случайно сюда полюбили приезжать молодожены для свадебных фотосессий!

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо

Мультимедийный фонтан "Дана Танец"

На первых этажах домов расположены многочисленные коммерческие помещения – с выходом на бульвар Пикассо и к Национальной библиотеке. Все помещения уже раскуплены, и бизнес в таком перспективном месте успешно развивается!

Двухэтажный торговый центр в стилобате дома "Микеланджело"

В стилобате домов "Гоген" и "Рафаэль" расположены помещения коммерческого назначения

На бульваре Пикассо два первых этажа зданий отданы под развитие бизнеса

Кроме того, в комплексе построен бизнес-центр "Дана Центр", а также крупнейший торгово-развлекательный центр "Дана Молл". Как результат – еще больше клиентов и покупателей для всех, кто открыл в комплексе свое дело!

В комплексе построен бизнес-центр "Дана Центр", а также самый большой в стране торгово-развлекательный центр "Дана Молл"

К слову, напомним, что до конца августа проводится творческий конкурс "Моя Dana", посвященный красоте и уникальности столичных комплексов "Минск Мир", "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев". Можно участвовать в трех номинациях: фото, видео и эссе. Победители получат очень приятные денежные призы – до 1 000 рублей!

Решайтесь на выгодную инвестицию! Сейчас – лучшее время для покупки коммерческой недвижимости в комплексах "Минск Мир" и "Парк Челюскинцев". Условия для приобретения квартир также очень привлекательные!

Например, можно использовать партнерский кредит Беларусбанка "Ипотека с нами"! В первый год ставка по кредиту составит 3,74%, во второй и третий – 8,75%, в последующие годы – 13,61%. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях.

Еще один вариант – партнерская кредитная программа Белорусского народного банка. Кредиты выдаются в белорусских рублях на срок до 20 лет. Ставка – от 11,99% до 13,5% в зависимости от срока кредитования.

Беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 10 лет будет очень удобной для тех, кто не может воспользоваться банковским кредитованием, но при этом имеет стабильный доход. Без поручителей и справок о доходах! И, возможно, даже без первоначального взноса! Поторопитесь – на таких условиях рассрочка действует только до конца августа!

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Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе "Минск Мир" работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Офис по продаже квартир и коммерческой недвижимости в комплексе "Парк Челюскинцев" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также вы можете обратиться за консультацией к региональным менеджерам сразу в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске и Молодечно.

Номер для связи через мобильных операторов – 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

"Минск Мир" и "Парк Челюскинцев" – ваша счастливая жизнь и успешный бизнес в столице!

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