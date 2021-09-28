Васильев: сотрудничество стран СНГ в сфере борьбы с преступностью и терроризмом необходимо укреплять

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Академии МВД на базе Международного учебного центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми прошла секция "Взаимодействие государств - участников СНГ в сфере безопасности, борьбы с преступностью и терроризмом". Она была организована на полях международной научно-практической конференции "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы". Об этом БЕЛТА сообщили в академии.

"Сотрудничество государств в сфере безопасности, борьбы с преступностью и терроризмом в настоящее время является важным и актуальным вопросом. Проведение конференции будет способствовать укреплению взаимодействия в данной сфере, инициации новых совместных исследований, - обратился к участникам конференции руководитель вуза Александр Васильев. - Выражаю уверенность в развитии атмосферы взаимопонимания, укреплении научных связей. Со своей стороны, подтверждаю готовность к всестороннему сотрудничеству. Убежден, что удастся создать условия для конструктивного диалога и обмена опытом и мнениями".

С докладами по самым актуальным вопросам сегодня выступили сотрудники правоохранительных и иных государственных органов, научных и образовательных учреждений государств Содружества, а также представители Исполнительного комитета и органов отраслевого сотрудничества СНГ в сфере обеспечения безопасности и правопорядка.

Всего в мероприятиях конференции принимают участие более 300 представителей государственных органов, органов СНГ, ведущие ученые и специалисты, руководители крупнейших научных и учебных организаций ряда государств, включая делегации от Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, представителей дипломатического корпуса, органов СНГ и другие.

В эти дни в Минске будет обсужден широкий спектр вопросов развития Содружества Независимых Государств, выработаны конкретные рекомендации по повышению его эффективности и определения стратегии совершенствования.-0-