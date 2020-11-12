Васильев: врачи должны заниматься лечением - это основное наше предназначение

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики не будут поддаваться на призывы к неоказанию помощи пациентам. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал директор Республиканского научно-практического центра "Мать и дитя" Сергей Васильев.

"Я убежден: врачи должны заниматься лечением - это основное наше предназначение. А если кто-то решил участвовать в протестах или забастовках, он должен понимать - это нарушение закона. Мы живем в правовом государстве: есть предложения - вноси! В стране работают диалоговые площадки. Тот же Минздрав во главе с Дмитрием Пиневичем приглашал медиков для диалога - пожалуйста, предлагайте свои идеи, никто не против. Но ни в коем случае нельзя ставить под угрозу жизнь и здоровье пациентов. В нашей стране тысячи врачей, большинство из них, несмотря ни на что, продолжают делать свою работу и помогать людям", - подчеркнул директор РНПЦ.-0-