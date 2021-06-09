Важно обеспечить для абитуриентов равные возможности для поступления - Баско

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно обеспечить для абитуриентов равные возможности для поступления. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Комитета государственного контроля Дмитрий Баско после заседания государственной комиссии по контролю за подготовкой и проведением вступительной кампании 2021 года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основной задачей государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании является обеспечение для абитуриентов равных возможностей для поступления на основе имеющихся знаний. Традиционно контроль будет организован на трех уровнях: на уровне госкомиссии, созданной решением главы государства, областных комиссий и также комиссий по контролю, которые созданы в учреждениях образования", - отметил заместитель председателя комитета.

Дмитрий Баско обратил внимание абитуриентов и их родителей на необходимость соблюдать все требования к проведению ЦТ. "Это в том числе и пропускной режим. Кроме того, много случаев, когда забывают паспорта либо приходят с копиями документов. Надо понимать, что должен быть оригинал документа, удостоверяющий личность, и никакие копии, даже заверенные нотариально, здесь не подходят. Кроме того, еще хочу напомнить, что не стоит пытаться проносить в аудитории запрещенные предметы, потому как так такие абитуриенты могут быть удалены с пункта проведения ЦТ за нарушение. В прошлом году таких случаев было 14", - рассказал представитель Комитета госконтроля.

Также зампредседателя комитета сообщил: от КГК в контроле за вступительной кампанией будут участвовать 150 опытных специалистов. "Их основная задача - это, конечно же, организовать работу на достойном уровне, чтобы вступительные испытания прошли в спокойной и деловой атмосфере, а абитуриентам и их родителям не о чем было волноваться", - добавил Дмитрий Баско.-0-