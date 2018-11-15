Вдохновляться и действовать - девиз первого женского саммита "Ты можешь!"

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый женский саммит "Ты можешь!" пройдет 3 марта 2019 года в Минске. Он соберет около 600 женщин и станет новым шагом в развитии женского движения в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Высшей женской школе Светланы Зере , являющейся организатором мероприятия. Саммит проводится при поддержке Белинвестбанка .

"Ты можешь!" - это не просто слова. Это то, в чем женщина не должна сомневаться, делая один за другим шаги к своей новой жизни", - отметила Светлана Зере.

Организаторы саммита намерены помочь женщинам избавиться от сомнений и страхов, которые мешают двигаться вперед, показать возможности выхода из любой ситуации и вдохновить на поиск новых горизонтов развития, предложив реальные инструменты для реализации карьеры или старта в бизнесе.

Поэтому формат саммита будет существенно отличаться от традиционных мероприятий для женщин: вместо историй успеха известные бизнес-леди, успешные женщины откровенно расскажут о собственных жизненных уроках и неудачах и поделятся тем, как они смогли их преодолеть. А участницы в процессе тренингов будут учиться ставить цели и искать пути их достижения.

"При активной поддержке Белинвестбанка у нас появилась возможность сделать не просто мероприятие для вдохновения женщин, а глобальный тренинг с большим пулом полезных инструментов и подарков, благодаря которым старт любой женщины или продолжение ее движения будет максимально эффективным, - подчеркивает Светлана Зере. - Для нас очень важно, чтобы при построении карьеры или своего дела каждая женщина ощущала внутреннюю гармонию и чувствовала, что она не одна, что вокруг такие же женщины, которые смогли преодолеть страхи и начали движение вперед".

Женскому саммиту будут предшествовать встречи в областных городах, которые пройдут в январе и феврале. Они помогут жительницам регионов понять, как начать свое дело с наименьшими финансовыми вложениями, а представители Белинвестбанка расскажут о новых возможностях финансирования женского бизнеса.

После саммита планируется провести для женщин серию бранчей с экспертами по построению бизнеса и карьеры.