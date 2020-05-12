Вебинар по развитию семейного спорта пройдет 15 мая

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Министерство спорта и туризма проведут вебинар на тему развития семейного спорта в стране. Мероприятие состоится 15 мая в 11.00 и будет приурочено к празднованию Международного дня семьи, сообщили БЕЛТА в ЮНИСЕФ.

В вебинаре примут участие представители спортивных организаций, спортсмены и любители.

Для того чтобы стать зрителем вебинара, надо пройти обязательную регистрацию (ссылка на анкету размещена на сайте ЮНИСЕФ). Заявки принимаются до 14 мая включительно.

В начале вебинара речь пойдет о семейном фестивале "Папа, мама, я - футбольная семья!" - совместном проекте Белорусской федерации футбола и ЮНИСЕФ в Беларуси. Проект, стартовавший в 2016 году, стал одним из наиболее успешных массовых спортивных проектов не только в Беларуси, но и Европе.

Затем спикеры расскажут о семейном спорте в Калинковичах - проектах "СпортFamily" и "Спортивные малыши". Также будет затронута тема уличного спорта: руководители проекта "Рух дваровых гульняў" поделятся опытом, как начать с нуля и выйти на 130 мероприятий и 1,5 тыс. участников в год.

Менеджер психолого-педагогического направления проекта "СпортИнклюзия в плавании" Татьяна Яковлева расскажет о вовлечении семей в поддержку детских спортивных активностей. Инициатор и куратор некоммерческого проекта "VeloСемьЯ" Юлия Копиченко посвятит выступление организации семейных тематических покатушек и велопоходов.

Заключительной темой вебинара станет социальная реабилитация и интеграция в общество лиц с особенностями психофизического развития с помощью физической культуры и спорта при активном вовлечении всех членов семьи.-0-