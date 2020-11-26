26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вебинары Республиканского центра психологической помощи для педагогов посетили более 1 тыс. человек, заявила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник Республиканского центра психологической помощи Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка Ольга Матюхова.

"С момента открытия в сентябре 2019 года республиканского центра проведено множество информационно-методических мероприятий, но особо востребованными оказались вебинары по таким темам, как "Профилактика эмоционального выгорания педагогов как способ формирования психологической безопасности в учреждении образования", "Антистрессовые стратегии в трудных жизненных ситуациях", "Эффективные способы разрешения трудных педагогических ситуаций". Были затронуты пока только три региона - Брест, Гродно и Гомель. Но общее количество участников на вебинарах превысило 1 тыс. человек, из общего числа присутствующих - 70% педагогов", - рассказала Ольга Матюхова.

По ее словам, учитель - это сложная работа, где необходимо отдавать много своей энергии. "Во всех группах детей существует определенный конфликтный потенциал. Конфликты могут возникать на фоне индивидуальных особенностей детей и, следовательно, особенностей их поведения. Именно поэтому профессия педагога требует определенных коммуникативных навыков, - отметила начальник центра. - Учителю полезно иметь знания и опыт по взаимодействию с трудными детьми. Но очень важно не выделять их из класса, поскольку это может привести к стигматизации ребенка. Умение переключаться, импровизировать - важные навыки. Работа учителя - это творческий процесс, если не подходит какой-то из способов коммуникации, необходимо искать новый, обсуждать свои поведенческие стратегии с коллегами, вырабатывать совместно более подходящие. Согласитесь, задачи весьма сложные".

Ольга Матюхова отметила важную роль администрации учреждения образования в создании условий для раскрытия творческого потенциала педагогов. "В целом очень важно, как в школе относятся к учителю Хороший учитель - хороший ученик. Не наоборот. Поэтому учитель должен быть главным человеком в школе, а мероприятия по профилактике профессионального выгорания - систематическими. В учреждении образования должна быть сформирована единая стратегия профилактики и реагирования на сложные и кризисные ситуации в образовательной среде", - подчеркнула она.

Школа - это прежде всего пространство для диалога, за которым стоит образование и воспитание. "Если какие-то дети мешают учиться, значит, за их поведением что-то кроется. Ребенок может использовать негативное поведение для решения какой-то проблемы, которую не знает как решить другими способами. Тесное взаимодействие с родителями поможет открыть причины такого поведения и выработать такой алгоритм коммуникации, который сведет нежелательное поведение на нет, - добавила начальник центра. - Задача взрослых услышать ребенка. Очень важно в этом пространстве диалога отказаться от стратегии поиска виновных. Даже если таковые будут найдены, ситуация уже случилась, изменить можно только ее последствия, но не саму ситуацию. Не надо пытаться справиться со всем самостоятельно, в сложной ситуации важно быть готовым к командной работе "администрация, учитель, родители, педагог социальный, педагог-психолог".-0-

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