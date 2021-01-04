"Великий камень" и НАН Беларуси подписали меморандум о научно-техническом сотрудничестве

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" и Национальная академия наук Беларуси провели онлайн-церемонию подписания меморандума о научно-техническом сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".
Согласно меморандуму, стороны будут сотрудничать в таких областях, как создание совместных лабораторий, коммерциализация научно-технологических достижений, академические обмены и конкурсы инновационных проектов, а также содействовать научно-технологическому обмену и совместно продвигать реализацию научно-технических проектов Китая и Беларуси в "Великом камне".
Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-
Фото пресс-службы Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень"