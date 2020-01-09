Великолепный "Стамбул": в комплексе "Минск Мир" стартуют продажи нового дома!

Стамбул. Цветок Востока в оранжерее Запада. Чудесный коктейль культур и традиций, цвета и вкуса. Город императоров, царей и султанов. Город, омытый морем и согретый солнцем. Таким же завораживающим, ярким и светлым будет и новый дом "Стамбул" в жилом комплексе "Минск Мир". Он строится в квартале "Южная Европа", и цвета моря и солнца его фасада создадут настроение праздника даже в самую ненастную погоду. Дом подарит своим жильцам роскошь восточных сказок и комфорт европейского уровня.

"Минск Мир", который получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы, развивается стремительно. В продаже есть дома уже в семи кварталах, и "Стамбул" - новый пункт на карте. Он будет построен в квартале "Южная Европа", который ранее был представлен лишь домом "Афины". О том, насколько популярен квартал у покупателей, можно судить по тому, что в "Афинах" свободных квартиlр практически не осталось!

Отличная новость в том, что у покупателей есть шанс стать жителями этого квартала, приобретя квартиру в доме "Стамбул" на самых лучших условиях! Продажи начнутся в понедельник, 13 января. Всем известно, что старт продаж - это лучшее предложение для дома, в котором действительно хочется жить!

Каким же он будет, минский "Стамбул"?

В красивом здании воздушной архитектуры - 25 этажей и 216 квартир с площадью от 43 до 95 квадратных метров. Так что выбор покупателям обеспечен на любой вкус!

Дом "Стамбул" - здание современной архитектуры высотой в 25 этажей

Вы когда-нибудь задумывались, насколько удобны сквозные подъезды? В доме "Стамбул" вход в здание - с двух сторон. Это значит, что, припарковав машину на автостоянке, вы можете войти в лобби со стороны улицы, а отправляясь с ребенком гулять, выти на противоположную сторону - в тихий зеленый двор. Обходить дом кругом не нужно!

Тихий зеленый двор, оборудованный детскими площадками, – комфортное место для прогулок и отдыха

К слову, в доме "Стамбул" весь цокольный этаж и входная группа будут отделаны качественным керамогранитом - это и красивое, и долговечное решение, по фактуре и свойствам наиболее близкое к отделке натуральным камнем.

Еще одна отличительная особенность в том, что на первом этаже дома "Стамбул" будут размещены коммерческие помещения. Для жильцов будет удобно иметь магазинчик или кафе прямо в собственном доме, а кому-то это поможет вместе с покупкой новой квартиры задуматься и о собственном бизнесе!

На первом этаже дома "Стамбул" будут размещены коммерческие помещения

И не удивляйтесь, что вестибюль этого дома - совсем не то, что мы обычно называем подъездом! Это будет просторное и светлое дизайнерское лобби с панорамным остеклением, украшенное видами Стамбула. Конечно же, здесь будет предусмотрена стойка и зона встречи курьера, санитарная комната с пеленальным столиком, а также помещение для хранения детских колясок и велосипедов и кладовая для уборочного инвентаря.

Просторное и светлое дизайнерское лобби дома "Стамбул"

А вы пользовались современными лифтами, имели возможность оценить их преимущества? В доме "Стамбул" - три скоростных и бесшумных лифта ведущего мирового производителя подъемного оборудования компании OTIS, два их которых - повышенной грузоподъемности. И 25 этажей с такими лифтами - это всего несколько секунд самого комфортного подъема!

Можете себе представить квартиру свободной планировки? Этот термин означает, что пространство квартиры - в вашем полном распоряжении. Вы сами решаете, где и какого размера у вас будут комнаты, нужны ли вам двери или предпочитаете широкий проем. Ваша фантазия не сдерживается никакими рамками!

Любите светлые помещения? Панорамное остекление и застекленные лоджии дома "Стамбул" обеспечат жителям квартир много солнца, воздуха и света!

Панорамное остекление и застекленные лоджии обеспечат жителям много солнца, воздуха и света!

Вы поражены, что в доме "Афины" квартиры были проданы так быстро? Не удивляйтесь, ведь преимущества квартала "Южная Европа" очевидны. Он расположен в северной части комплекса "Минск Мир", в непосредственной близости к центру города. Совсем рядом - здание бывшего аэропорта "Минск-1", где будет размещен филиал исторического музея.

Добраться в любую точку города? Легко! Ведь в шаговой доступности будут расположены две новые станции метро, а также остановки наземного транспорта, маршруты которого будут удобно вписаны в инфраструктуру жилого комплекса. Одна из таких остановок будет находиться буквально в нескольких шагах от дома "Стамбул", вдоль улицы Аэродромной.

В шаговой доступности от дома "Стамбул" строятся две станции метро

Вы можете не поверить, но даже внутренняя дворовая территория квартала - это произведение ландшафтного дизайна! Квартал "Южная Европа" будет очень зеленым, с множеством лиственных и хвойных деревьев, цветов и кустарников, образующих двойную живую изгородь. В их окружении, на дворовой территории каждого дома, расположатся детские игровые площадки и площадки для отдыха.

Внутренняя дворовая территория квартала "Южная Европа" – это произведение ландшафтного дизайна!

Вы понимаете, насколько важна социальная инфраструктура и надеетесь, что с этим проблем в комплексе "Минск Мир" не будет? Все верно, ведь в каждом квартале комплекса предусмотрены или школа, или детский сад. Внутри квартала "Южная Европа" будет построен большой детский сад на 230 мест, а также расположатся магазины, аптека, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и кафе.

В комплексе "Минск Мир" изначально проектировалось богатое озеленение. Недалеко от квартала "Южная Европа" будет разбит огромный современный парк площадью 10 гектаров с местами для отдыха и прогулок с животными, детскими и спортивными площадками, фонтанами и скульптурными композициями. Кстати, любоваться красотой парка можно будет и во время велопрогулок - здесь пройдут удобные велодорожки, которые свяжут все кварталы комплекса "Минск Мир" в единый "велокомплекс".

Внутренняя территория кварталов комплекса "Минск Мир" будет свободна от движения машин. При этом можно будет легко припарковать автомобиль на многочисленных открытых парковках по периметру кварталов или паркингах. Первый из них, девятиуровневый крытый паркинг до 800 автомобилей, начал свою работу этой осенью.

Действующий девятиуровневый крытый паркинг

"Минск Мир" строится по принципу "город в городе" - все необходимое здесь будет находиться в шаговой доступности. На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, а также международный медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны, а также многое другое.

Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей комплекса, без сомнения, станет крупный торгово-развлекательный центр - "Мара Молл" с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус.

Деловым сердцем комплекса будет Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса "Минск Мир" в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком.

Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце комплекса

Оценить, как продвигается строительство комплекса, можно с помощью видео-тура на сайте застройщика. Хорошо видно, что строительство дома "Стамбул" уже началось!

Сделайте себе подарок - выбирайте жизнь в комфортном и современном "городе будущего". В солнечном и гостеприимном доме "Стамбул", окруженном зеленью, который способен подарить каждому летнее настроение даже зимой! И на лучших условиях старта продаж!

Вариантов для выгодного приобретения недвижимости в жилом комплексе "Минск Мир" есть множество.

Очень интересный для многих покупателей вариант - беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 10 лет. Для покупки необходим лишь первый взнос в размере от 30% стоимости квартиры, который можно оплатить и с помощью партнерского банковского кредита, а остальная сумма вносится равными частями ежемесячно весь выбранный срок рассрочки. Справка о доходах и поручители не понадобятся, только паспорт! Если это предложение вам понравилось - советуем поторопиться: на таких условиях рассрочка по просьбам покупателей продлена только до конца января!

Существенные скидки ждут тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением кредитов банков.

И, конечно же, выгодные кредиты от банков-партнеров - это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или по другой программе - 6,99% годовых на первые два года.

Все подробности по условиям покупки квартир на старте продаж в новом доме "Стамбул" в самом масштабном комплексе Европы "Минск Мир" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Не упустите возможность приобрести квартиру в доме "Стамбул" на самом старте продаж!

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