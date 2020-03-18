Весенняя акция! В минских новостройках к каждому клиенту – индивидуальный подход!

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 18 марта 2020
Минск Переменная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Новости
11:01 Беларусь создала серьезный задел, чтобы не быть в аутсайдерах в альтернативной энергетике - эксперт Экономика
11:00 Автоугонщика со стрельбой задержали в Минской области Происшествия
10:58 Треть научных работников НАН Беларуси составляют ученые до 35 лет Общество
10:55 Серийного дачного вора задержали в Гродненском районе Регионы
10:53 Нефтехимическая продукция останется востребованной и при развитии электротранспорта - эксперт Экономика
10:46 В Могилеве горел один из домов детской деревни Происшествия
10:45 Грузовик столкнулся с трамваем в Минске Происшествия
10:44 Квадрокоптеры, новая форма и свои кинологи: замминистра рассказал о новшествах в СОБР Общество
10:44 Коллективу Минсельхозпрода представили нового руководителя Экономика
10:40 Избил из ревности: в Мостах завершено расследование дела об убийстве Происшествия
10:40 Эксперт: к пересдаче карт в мировой политике будут готовы страны с технологиями квантового интернета Общество
10:33 В Лоевском районе горел сеносклад Происшествия
10:31 Правительство утвердило перечень организаций для строительства объектов в городах-спутниках Минска Экономика
10:25 Тищенко: игроки на нефтяном рынке ведут битву "подушками безопасности" Экономика
10:24 Студенты БГУ создали приложение для учеников автошкол с особенностями слуха Технологии
10:20 В Пружанах пьяный мужчина распылил газовый баллончик в двух магазинах Происшествия
10:19 МВД для противодействия домашнему насилию прорабатывает изменения в законодательство Происшествия
10:16 Аналитики рассказали, с чего начался нефтяной кризис Политика
10:13 Поезда и беспересадочные вагоны в сообщении с Казахстаном временно отменены Общество
09:56 У военнослужащих внутренних войск и сотрудников ДИН появятся индивидуальные видеорегистраторы Общество
09:48 Первые лесные пожары зафиксированы в Беларуси Общество
09:45 "Белпочта" временно принимает отправления только в Россию и Китай Общество
09:44 Космические агентства показали, как изменилась экология в мире из-за коронавируса Калейдоскоп
09:34 Сербия вводит комендантский час В мире
09:26 Житель Гродно проиграл в казино похищенные Br420 тыс. Происшествия
09:00 Банк развития проводит конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству молочнотоварных ферм Экономика
09:00 "Спорт-пари": стать участником марафона онлайн-побед может каждый! Общество
09:00 Как кража данных может обрушить акции на 35% и как этого не допустить Экономика
09:00 Весенняя акция! В минских новостройках к каждому клиенту – индивидуальный подход! Общество
08:55 Госаптеки Брестской области обеспечены масками и антисептиками в достаточном объеме Регионы
Все новости
Все новости
Общество
18 марта 2020, 09:00

Весенняя акция! В минских новостройках к каждому клиенту – индивидуальный подход!

Престижные столичные комплексы в самом центре города – это мечта. Но сколько можно только мечтать? Пришло время покупать – воспользуйтесь весенней акцией на квартиры в комплексе "Минск Мир"! Крупнейший застройщик страны готов проконсультировать и подобрать квартиру, которая будет отвечать всем требованиям клиента – и по планировке, и по цене, и по способам финансирования покупки. И для этого не обязательно лично встречаться с менеджерами, если нет свободного времени. Можно позвонить в офис продаж или оставить заявку на сайте застройщика. Выбранная вами квартира будет забронирована. Индивидуальный подход к каждому покупателю гарантирует: если есть желание – будет и квартира!

Если бы да кабы… Сколько самых лучших планов разбивалось о нашу нерешительность. Зачастую мы готовы семьдесят семь раз отмерять, но так ни разу и не отрезать! И собственная столичная квартира превращается в мираж, дрожащий на горизонте жизни, склоняющейся к пенсии. Но время изменилось – к поставленным целям надо подходить прагматично!

Нужна квартира? Покупайте!

Прагматика должна быть в каждом решении. Например, парню и девушке, соединившим сердца узами брака и любви, не нужны сто квадратных метров площади – достаточно и квартиры-студии, в которой будет тепло и уютно молодой семье. Появятся дети – добавится и площадь! Но становление семьи будет происходить не на съемных метрах, а в собственном жилье!

В этом примере – принцип индивидуального подхода к каждому клиенту. Вас проконсультируют о каждом аспекте покупки!

Помогут разобраться, в каком доме, какой площади и по какой цене лучше выбрать квартиру. Ведь каждый из нас мечтает о чем-то особенном!

Проанализируют вместе с вами, какими доходами вы располагаете и из каких источников. Кто-то может принести справку о доходах, кто-то работает на фрилансе или вообще в другой стране – а от этого зависит благосклонность банков!

Посоветуют, какими способами можно минимизировать издержки при покупке и получить приятную скидку!

Менеджеры помогут и лично, и по телефону. Им хватит даже заявки на сайте, чтобы тут же вступить в работу и подыскать именно ваш вариант! Их цель полностью совпадает в вашей: если есть мечта о собственной квартире – ее нужно немедленно реализовывать!

И не бойтесь стремиться к лучшему! Старая панелька на городской окраине может оказаться и дешевле, но будет ли она приносить столько же радости, сколько комфортное жилье в престижном комплексе в центре города?

И второй момент: готов ли будет хозяин "вторички" продать вам квартиру в кредит или в рассрочку? Лучшие финансовые инструментытолько у крупнейшего застройщика!

Правильным выбором при покупке новенькой комфортной квартиры станет многофункциональный комплекс "Минск Мир".

Жилой комплекс "Минск Мир"
Жилой комплекс "Минск Мир"

Самый масштабный комплекс Европы, "Минск Мир" создается по принципу "город в городе", который подразумевает, что все доступное для комфортной городской жизни здесь будет в шаговой доступности.

Школы или детские сады – буквально в каждом квартале. Детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны будут радовать его жителей.

В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха, фонтанами и скульптурными композициями, спортивными и детскими игровыми площадками. Он станет любимым местом жителей комплекса – как для романтических свиданий, так и для семейных прогулок.

В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк
В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк

Дворы комплекса будут свободны от сквозного движения машин, а хранить свои автомобили владельцам предложат либо на открытых парковках по периметрам кварталов, либо на паркингах. Первый паркинг вместимостью около 800 автомобилей, к слову, был сдан здесь в эксплуатацию еще полгода назад.

Открытые парковки по периметру кварталов
Открытые парковки по периметру кварталов

Жителям наверняка придется по душе огромный торгово-развлекательный центр "Мара Молл".

Деловым сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World – место притяжения зарубежных инвестиций и источник тысяч прямых и косвенных новых рабочих мест для всей страны. Его строительство уже началось!

В квартале "Северная Америка", в просторном дворе которого разместят сразу две школы со стадионами и бассейнами, а в соседних кварталах – детские сады, работы ведутся сразу на девяти объектах! Выбор – огромный!

Квартал "Северная Америка"
Квартал "Северная Америка"

Дом "Квебек" – это 20 этажей и квартиры свободной планировки площадью от 29 до 65 квадратных метров. При этом шесть квартир первого этажа – с индивидуальными террасами и входом прямо с улицы, защищенным стеклянной крышей.

В доме – панорамное остекление и отличный уровень инсоляции благодаря французским окнам от пола до потолка! И даже в самых небольших студиях предусмотрены не менее двух оконных проемов. В каждой квартире, кроме первого этажа, будут также застекленные лоджии. А с верхних этажей жителям дома откроются потрясающие виды на город.

В доме появится три скоростных бесшумных лифта OTIS. Один из лифтов грузоподъемностью 1000 кг - панорамный!

Подъезд сквозной, с двумя входами, а в холле – просторное дизайнерское лобби с высокими потолками. В вестибюле – стойка для консьержа и зона встречи гостей или курьера, санитарная комната с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних питомцев, а также байк-бокс для хранения велосипедов.

Лобби дома "Квебек"
Лобби дома "Квебек"

Дом "Ванкувер" – такой же красивый и современный, как и канадский город, в честь которого он назван!

Он похож на другого "канадца", о котором мы уже рассказали – дом "Квебек". Здесь тоже 20 этажей и квартиры свободной планировки площадью от 29 до 65 квадратных метров. Как видим, у покупателей есть выбор!

Дом "Ванкувер"
Дом "Ванкувер"

Квартиры первого этажа – с входом прямо с улицы, а также индивидуальными террасами.

В доме применено панорамное остекление – в квартирах будет светло, а с верхних этажей будут открываться потрясающие виды за горизонт.

В доме будет три скоростных бесшумных лифта OTIS - проблемы быстрого и комфортного подъема на нужный этаж вообще не возникнет.

И забудьте слово "подъезд"! Здесь – дизайнерское лобби. В вестибюле – стойка для консьержа и зона встречи гостей или курьера, санитарная комната с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних питомцев, а также байк-бокс для хранения велосипедов.

Лобби дома "Ванкувер"
Лобби дома "Ванкувер"

Дом "Лос-Анджелес" – такой же яркий, солнечный и светлый, как и знаменитый город на калифорнийском побережье.

Высота здания - 25 этажей. Здесь квартиры площадью от 28 до 72 "квадратов", а также запроектирована эксплуатируемая кровля.

Дом "Лос-Анджелес"
Дом "Лос-Анджелес"

Есть и очень привлекательная фишка - один из трех скоростных лифтов OTIS будет панорамным!

У дома "Лос-Анджелес" есть и другие преимущества. Например, на первом этаже будут располагаться квартиры с отдельными входами прямо с улицы.

Все окна в доме – от потолка до пола. А значит, света будет достаточно во всем пространстве квартиры!

Наконец, буквально каждая квартира получит свой участок на воздухе – террасы, остекленные лоджии или балконы. Интересное решение – дизайнерские решетки на фасаде остекленных лоджий. Они выполняют функции жалюзи и служат для проветривания квартиры, а также для установки наружного блока кондиционера.

Интересное решение – дизайнерские решетки на фасаде остекленных лоджий
Интересное решение – дизайнерские решетки на фасаде остекленных лоджий

И конечно же, просторное лобби, в оформлении которого будет использована тема Лос-Анджелеса. Для мам приятным сюрпризом станет пеленальный столик в санитарной комнате, а для владельцев собак – специальный поддон для мытья лап. А еще здесь будет байк-бокс для велосипедов и колясочная. При этом выход – на обе стороны дома, как к машине на улицу, так и в тихий двор.

Лобби дома "Лос-Анджелес"
Лобби дома "Лос-Анджелес"

В квартале "Чемпионов". Посвященном спорту и здоровому образу жизни, обратите на дом "Пекин" уникальной архитектуры.

Дом угловой и пятисекционный, два крыла которого замыкает уединенный двор, свободный от машин. В самой высокой точке здание будет иметь 25 этажей.

Дом "Пекин"
Дом "Пекин"

На первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения, поэтому в шаговой доступности у жителей будут свои кафе, магазины, объекты сферы услуг – стоит только выйти из подъезда. При этом для кого-то появится и возможность открыть свой бизнес – в своем же доме!

На первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения
На первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения

Все квартиры свободной планировки – с панорамными окнами и застекленными лоджиями.

Во всех квартирах панорамные окна и застекленные лоджии
Во всех квартирах панорамные окна и застекленные лоджии

В просторном дизайнерском лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи гостей, санитарной комнатой с пеленальным столиком предусмотрены байкбоксы.

Лобби дома "Пекин"
Лобби дома "Пекин"

Есть на что обратить внимание и в квартале "Азия" - дом "Токио" высотой 25 этажей!

Венчать его фасад в синих тонах с белыми элементами будет цветок сакуры – символ красоты и изящества, на которых основаны эстетические принципы японской культуры.

Дом "Токио"
Дом "Токио"

На первом этаже – шесть квартир с собственным входом с улицы и террасами. На огороженных террасах – калитки для выхода, а также стеклянные козырьки от осадков.

В квартирах - остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – панорамные окна с детскими замками безопасности и французскими балконами.

Остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – панорамные окна
Остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – панорамные окна

Главный вход – с пандусом, возле дома предусмотрены велопарковки.

Конечно же, в доме будет и одна из основных "фишек" застройщика – дизайнерское лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой. Атмосфера японского гостеприимства встретит ваших гостей буквально у входа в здание!

Лобби дома "Токио"
Лобби дома "Токио"

Увидеть в режиме реального времени, как продвигается строительство комплекса "Минск Мир", можно благодаря специальному видеотуру на сайте застройщика.

И самое главное – решайтесь на покупку!

Вам кажется, что не хватит средств на осуществление своей мечты? Вы просто не консультировались с менеджерами отдела продаж! Они всегда сумеют подыскать необходимый именно вам вариант и предоставят наилучшие условия для покупки! В том числе по телефону и через форму заявки на сайте.

Одно из самых привлекательных предложений — беспроцентная рассрочка от застройщика. В комплексе "Минск Мир" – на срок до 10 лет! Вы делаете первый взнос, а остальную сумму выплачиваете ежемесячно на протяжении выбранного вами срока. При этом первый взнос при недостатке собственных средств можно оплатить и с помощью специального кредита от банка-партнера. Как и рассрочка, этот кредит оформляется прямо в отделе продаж застройщика. Кстати, справка о доходах и поручители для оформления рассрочки и кредита на первый взнос вам не понадобятся. Нужен только паспорт!

Готовы сразу оплатить всю стоимость квартиры с помощью собственных денег или партнерских кредитов? В таком случае вы получите существенную скидку от цены квадратного метра при рассрочке платежа.

Очень выгодны процентными ставками и кредиты от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год, затем – 12,32%. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%.

Отдел по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает на 1-м этаже офисного здания Dana Center в будние дни с 8.30 до 20.30, а в выходные — с 9.00 до 20.00. Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Индивидуальный подход – это ваши личные возможности!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
жилье недвижимость строительство
Новости рубрики Общество
Фото из архива Треть научных работников НАН Беларуси составляют ученые до 35 лет
Фото МВД Квадрокоптеры, новая форма и свои кинологи: замминистра рассказал о новшествах в СОБР
Алексей Дзермант Эксперт: к пересдаче карт в мировой политике будут готовы страны с технологиями квантового интернета
Фото из архива Поезда и беспересадочные вагоны в сообщении с Казахстаном временно отменены
Фото из архива У военнослужащих внутренних войск и сотрудников ДИН появятся индивидуальные видеорегистраторы
Фото из архива Первые лесные пожары зафиксированы в Беларуси
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко обсудил с Совмином итоги развития страны. Каких показателей удалось достичь правительству?
Совещание Лукашенко с Совмином длилось почти 5 часов. Каковы основные итоги?
Аналитики рассказали, с чего начался нефтяной кризис
Smart-билеты в автотранспорте Могилева
Топ-новости
Ежедневно в аэропорту Минск более 150 человек проходят лабораторные обследования на коронавирус
Банк развития проводит конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству молочнотоварных ферм
Весенняя акция! В минских новостройках к каждому клиенту – индивидуальный подход!
Коллективу Минсельхозпрода представили нового руководителя
МВД для противодействия домашнему насилию прорабатывает изменения в законодательство
Правительство утвердило перечень организаций для строительства объектов в городах-спутниках Минска
В Минске появился новый дилерский центр Geely
"Белпочта" временно принимает отправления только в Россию и Китай
Студенты БГУ создали приложение для учеников автошкол с особенностями слуха
Поезда и беспересадочные вагоны в сообщении с Казахстаном временно отменены
БЕЛТА подписала соглашения о сотрудничестве с новостными агентствами Грузии и Туркменистана
Первые лесные пожары зафиксированы в Беларуси
МИД Беларуси: с эпидемией коронавируса можно эффективно бороться только совместными усилиями
Белорусские консульские службы в РФ сконцентрируются на решении экстренных вопросов
У военнослужащих внутренних войск и сотрудников ДИН появятся индивидуальные видеорегистраторы
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.