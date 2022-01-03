Ветеран: Год исторической памяти обратит внимание всего общества к теме укрепления патриотизма

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чем надежнее сохранен в памяти народа подвиг и вклад белорусов в Великую Победу, тем крепче будет дух патриотизма у младшего поколения. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился председатель Минской городской ветеранской организации Анатолий Адоньев.

Указом Президента нынешний год объявлен Годом исторической памяти - "в целях формирования объективного отношения общества к историческому прошлому, сохранения и укрепления единства белорусского народа" (как сказано в документе).

"Сохранение памяти о событиях, которые пережили разные поколения нашей страны, - это и гражданская война, и, конечно, Великая Отечественная война, в которой особый героизм проявил белорусский народ, - это очень важно. Я хотел бы поблагодарить тех, кто выдвинул идею об этом вперед, обратил внимание всего нашего общества. Чем дольше мы будем помнить тот вклад, который внес наш народ в Великую Победу, события последних лет войны, тем крепче будет дух патриотизма у младшего поколения. А мы очень беспокоимся, очень стремимся к тому, чтобы дух преданности своей стране и народу стал достоянием потомков", - сказал Анатолий Адоньев.

Он добавил, что ветеранские организации продолжат делать все возможное, чтобы закреплять в умах молодежи понятия патриотизма, долга перед Отечеством, гордости за народ и т.д. Ветеран уверен, что только так Беларусь сможет и дальше процветать, иметь независимую экономику, несмотря на "козни" других стран. "В любых условиях мы будем показывать пример того, как надо хранить память об истории страны", - сказал Анатолий Адоньев.

Он добавил, что сейчас количество встреч с молодежью сокращается: повлиял и коронавирус, да и ветераны не так крепки здоровьем. "Хотелось бы, чтобы поскорее закончилась эта пандемия, мы беспокоимся, что она влияет на общение. Но как бы не были ограничены возможности, мы встречаемся с молодежью, со школьниками. Стараемся донести до них дух патриотизма", - отметил ветеран.-0-

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