Ветеран: парад 9 Мая - большой праздник для всех

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"Только Победа, других вариантов не принимал" - историей фронтового пути отца поделилась гомельчанка
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парад 9 Мая - большой праздник для всех. Такое мнение ветеран Великой Отечественной войны Иван Масловский высказал корреспонденту БЕЛТА.
Иван Масловский - в числе зрителей сегодняшнего парада в Минске. "Считаю, парад нужен и для нас, и для молодежи. Это большой праздник", - сказал он.
"Мы ждали, ковали, приближали эту Победу. Для нас праздник 9 Мая - большое дело. Мы стремились к тому, чтобы одержать Победу, дожить до этого дня, участвовать в общественной жизни страны", - добавил ветеран.-0-