Ветеран: всегда вспоминаю боевых товарищей, которые не дожили до Победы

8 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Память о том, какой ценой далась Великая Победа, необходимо увековечить и сохранить прежде всего для молодых поколений. Такое мнение журналистам сегодня высказал ветеран Великой Отечественной войны Григорий Обелевский, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гродненской области продолжается республиканская акция "Солдаты Победы". Сегодня поздравления на дому, но в торжественной обстановке принимали ветераны Талгат Ганиев и Григорий Обелевский, живущие в одном доме по проспекту Клецкова. Двор многоэтажки превратился в импровизированную сцену. Оркестр Гродненской пограничной группы исполнил марши и популярные военные песни. Поздравления прозвучали от представителей местной власти, общественных объединений, пограничников. Ветеранам вручили юбилейные медали.

Оркестр Гродненской пограничной группы исполнил марши и популярные военные песни

"Сегодня мы отдаем дань памяти прежде всего тем, кто пожертвовал своими жизнями во имя Великой Победы, мира и счастья на земле. Для меня это самый дорогой праздник. Я всегда вспоминаю своих боевых товарищей, которые делали все, чтобы приблизить Победу, но не дожили до нее", - отметил Григорий Обелевский. Он от имени всех ветеранов поблагодарил за заботу и внимание.

Ветеран Великой отечественной войны Григорий Обелевский с женой Музой Аркадьевной

"Отдельная благодарность всему белорусскому народу за сохранение, увековечение памяти защитников Отечества. Это необходимо прежде всего молодым, чтобы они знали, какой ценой была завоевана Победа, ценили мир, любили родной край", - сказал ветеран. Он отметил и работу в этом направлении в Гродно, где сегодня более 80 памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной.

Глава администрации Октябрьского района Гродно Олег Белинский поблагодарил ветеранов за военный подвиг и восстановление страны. Он отметил и неоценимую роль участников Великой Отечественной в патриотическом воспитании молодежи. Сегодня в Октябрьском районе областного центра проживают 73 ветерана. Каждому из них - персональное внимание.

Глава администрации Октябрьского района Гродно Олег Белинский поздравляет с Днем Победы Ветерана Великой отечественной войны Григория Обелевского

Ветеран Великой отечественной войны Талгат Тагиев

Жена Талгата Закира Нурисламовна Тагиева

Продолжаются в регионе и возложения цветов к памятникам, братским могилам, мемориальным комплексам. На 9 мая запланированы презентация книги о героях войны, именами которых названы городские улицы, торжественное возложение цветов, а также праздничный салют. В экран площадью 1,3 тыс. кв.м превратится колесо обозрения в парке им.Жилибера в Гродно: на высоте 42 м засияет поздравление "С Днем Победы! 75 мирных лет!".-0-