Ветераны Великой Отечественной войны смогут пользоваться мобильной связью за 1 рубль в месяц

МТС c 1 мая запускает в Беларуси тариф "Победа" для ветеранов Великой Отечественной войны. Теперь они смогут пользоваться мобильной связью за 1 рубль в месяц. Запуск приурочен к 75-летию освобождения Беларуси.

Тариф включает безлимит звонков внутри сети. В пакет также входит 10 минут на международные вызовы и 100 МБ мобильного интернета. Позвонить в другие сети Беларуси стоит 3,43 копейки за минуту, отправить SMS – 3,39 копейки, а трафик сверх нормы тарифицируется по принципу открытого интернета.

Тариф "Победа" доступен ветеранам Великой Отечественной войны. При этом не важно, пользуется ли ветеран мобильной связью МТС или подключается к ней впервые. Для подключения идти в салон связи необязательно: c 4 по 17 мая SIM-карту могут бесплатно доставить на дом.

"Таким образом в Беларуси появилось специальное предложение, которое разработано с учетом потребностей ветеранов: с безлимитным общением внутри сети и звонками фронтовым друзьям в другие страны. Мы постарались создать для ветеранов такие условия, чтобы они не отказывали себе в общении и при этом платили за мобильную связь минимальную цену. Для удобства с 4 по 17 мая мы бесплатно доставим SIM-карты ветеранам Великой Отечественной войны в любой уголок страны", – сообщили в компании.

Мобильный оператор традиционно поддерживает ветеранов Великой Отечественной войны. В предыдущие годы к 9 мая компания запускала акцию "Звонок однополчанину": несколько дней белорусским ветеранам были доступны безлимитные звонки во все сети и страны.