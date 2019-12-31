Ветрено и +3°С будет в Беларуси 1 января

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветрено и до 3 градусов тепла будет в Беларуси 1 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации синоптиков, в предстоящие сутки будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Днем будет без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, ночью и утром местами порывы ветра усилятся до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем ожидается от минус 3 до плюс 3.-0-

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