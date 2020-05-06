Вежновец: День Победы - общая память и боль белорусов

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. День Победы - общая память и боль белорусов, отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

В эти дни по всей стране проходит республиканская акция "Беларусь помнит. Помним каждого", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Иван Вежновец и секретарь ПО ОО "БРСМ" МАРТ Елена Юрковец от лица всех сотрудников министерства возложили цветы к мемориалу воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, на Кальварийском кладбище в Минске.

"Мой дедушка мог оказаться в такой же братской могиле - решающими стали несколько минут, которые спасли от неминуемой гибели. Бабушкины братья ушли на войну и не вернулись. День Победы - наша общая боль, память, наш общий праздник. И если они умирали ради нас, то мы должны жить достойно в память о них", - сказал Иван Вежновец.

Он подчеркнул: День Победы объединяет всех белорусов. "Великая Отечественная война не обошла стороной никого. Трагические истории разлук и рассказы об удивительных случаях спасения родных передаются из поколения в поколение в каждой белорусской семье. Поэтому и название акции "Беларусь помнит. Помним каждого" как нельзя лучше отражает наше отношение к великому подвигу наших прадедов, бабушек и дедушек, родителей, ведь в каждом из нас - боль, которую пережили они", - отметил первый замминистра.-0-