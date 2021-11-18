Витебская область отправила гуманитарную помощь беженцам на границе

18 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Гуманитарную помощь беженцам на белорусско-польской границе отправили из Витебской области. Сегодня или завтра важный груз доедет до адресатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Груз собрала областная организация Белорусского общества Красного Креста (БОКК) совместно с предприятиями, организациями, вузами, общественными объединениями и жителями региона. В гуманитарной помощи продукты питания, гигиенические принадлежности, одеяла, одежда.

Председатель Витебской областной организации БОКК Галина Желанова отметила, что на предложение помочь откликнулось много людей. "Груз гуманитарной помощи собрали в течение недели. Люди привезли 2 т продуктов и вещей для передачи беженцам - самое необходимое. Волонтеры за три дня расфасовали еду и гигиенические средства по пакетам, чтобы на границе сразу из машины людям отдавать это все", - сказала Галина Желанова и поблагодарила всех неравнодушных за участие в хорошем деле.

Перед отправкой довезли еще помощь от коллектива банка. Член Совета Республики, начальник региональной дирекции по Витебской области ОАО "Белагропромбанк" Олег Жингель отметил, что беженцы в трудной ситуации, вдобавок усложняют им жизнь холод и дождь. "В то же время польские пограничники поливают людей водой, травят газом, бросают в них светошумовые гранаты. Там собралось мирное население, среди которого много женщин и детей. Люди болеют и нуждаются в элементарных вещах, продуктах питания. Работники нашего банка не остались в стороне и собрали самое необходимое детям: питание, средства гигиены", - добавил он.-0-

Фото Александра Хитрова