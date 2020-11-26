Витебская таможня предупреждает о задержке транспортного потока с латвийской стороны

26 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В автодорожных пунктах пропуска "Патерниеки" - "Григоровщина" и "Силене" - "Урбаны" не выполняются нормы приема транспортного потока, следующего в Латвийскую Республику, сообщили БЕЛТА в Витебской таможне.

"По информации латвийской таможенной службы, в связи с работами по реконструкции АПП "Патерниеки" и "Силене" въезд транспортных средств в каждый из пунктов пропуска осуществляется только по одной полосе движения. На скорость оформления транспорта также влияет обязательное анкетирование о соблюдении мер эпидемиологической безопасности, введенное с 12.10.2020 для всех въезжающих в Латвию граждан, в том числе для водителей-международников. Также в связи с эпидситуацией сокращено количество должностных лиц в латвийских пунктах пропуска", - проинформировали в ведомстве.

Вместе с тем в белорусских пунктах пропуска "Григоровщина" и "Урбаны" ежедневно оформляется в среднем порядка 600 грузовых транспортных средств в обоих направлениях. Данный показатель ниже нормы, и при условии ритмичного приема транспорта сопредельной стороной может быть значительно выше.

"Просим перевозчиков, планирующих пересечь белорусско-латвийскую границу в ближайший период, учитывать данную информацию", - добавили в таможне.-0-