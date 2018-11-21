"Вялікі гістарычны атлас Беларусі" презентовали в Национальной библиотеке

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Вялікі гістарычны атлас Беларусі", создававшийся более 10 лет, сегодня презентовали в Национальной библиотеке Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Главная идея фундаментального четырехтомного издания "Вялікі гістарычны атлас Беларусі" - дать широкому кругу общественности полное, наглядное и научное представление об истории Беларуси от древности до наших дней, показать место белорусов в сообществе европейских народов. В основу периодизации атласа положены судьбоносные этапы этногенеза белорусского народа, его пути к образованию самостоятельного государства. Тематические разделы посвящены военно-политическим событиям, административным преобразованиям, социально-экономическому и культурному развитию, а также духовной жизни общества.

"Атлас уникальный, в странах СНГ аналога нет. Над изданием работал опытнейший коллектив профессионалов, удалось собрать самых лучших историков, архивистов, картографов. Многие карты атласа созданы впервые. В них изложена история всей Беларуси от древности до сегодняшних дней. Это издание станет надежным фундаментом будущей работы. Наши потомки на базе этой информации смогут вписывать в карты новую историю суверенной Беларуси", - подчеркнул председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев.

Он сообщил, что в следующем году запланировано создать из четырех томов один. "В нем будут отражены наиболее яркие и знаковые события, которые были присущи истории в течение всего периода развития нашего государства. Это издание будет полезно всем - не только картографам и историкам, но и тем, кому небезразлично то, что происходило и происходит в нашей стране, каждый сможет найти что-то интересное для себя. В универсальном томе будут отражены многие события, связанные с развитием культуры, экономики и других сфер жизнедеятельности нашего общества. Я уверен, что не одно десятилетие это издание будет востребованным самым широким кругом. И кстати, эта книга будет сразу издаваться на трех языках - белорусском, русском и английском. Электронную версию издания мы также создадим в 2019 году", - рассказал председатель комитета.-0-

Фото Оксаны Манчук