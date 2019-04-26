Вложенные в госпрограммы по преодолению последствий аварии на ЧАЭС средства дали результат - депутат

26 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вложенные средства в реализацию госпрограмм по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС уже дали значимый результат. На этом акцентировал сегодня в Гомеле внимание участников митинга-реквиема, посвященного 33 годовщине катастрофы на ЧАЭС, депутат Палаты представителей Национального собрания Виталий Шилов, передает корреспондент БЕЛТА.

Обращаясь к собравшимся у часовни, возведенной к 15-летию катастрофы на ЧАЭС, Виталий Шилов отметил, что ежегодно 26 апреля в Беларуси отдают дань мужеству, героизму тех, кто, не жалея здоровья и жизни, принял сначала участие в ликвидации пожара на Чернобыльской АЭС, а затем - в преодолении последствий аварии.

Парламентарий подчеркнул, что за прошедшее с момента аварии время в Беларуси многое сделано для реабилитации пострадавших территорий, для их возрождения и для устойчивого социально-экономического развития. "Денежные средства, ресурсы, которые вкладываются в реализацию госпрограмм по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС, уже дали значимый результат. Мы видим, как на пострадавших территориях возрождаются города и села, как снова вводятся в севооборот сельскохозяйственные земли", - сказал Виталий Шилов.

На митинг-реквием собрались представители трудовых коллективов, молодежь, жители города. Память погибших почтили минутой молчания. К часовне возложили венки и цветы. Также в память о жертвах событий 33-летней давности в небо выпустили желтые и черные воздушные шары.

Ликвидатор Александр Коновалов среди тех, кто летом 1986 года работал в отселенных деревнях Брагинского и Хойникского районов. "Это было очень жаркое лето, - вспоминает он. - Первое, что бросалось в глаза, когда мы приезжали в ту или иную эвакуированную деревню, - оставленные хозяевами опустевшие дома, школы, детские сады. Вспоминать о тех событиях горько и тяжело. Главное, чтобы подобное не повторилось никогда".

Александр Коновалов работал почти в 20 населенных пунктах на откачке воды из питьевых колодцев, их хлорировании. -0-