Внедрение института врача общей практики практически завершено - Минздрав

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Практически завершена работа по внедрению института врача общей практики (ВОП) в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения всех регионов. Такая информация размещена на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Удельный вес врачей общей практики увеличился с 19,7% в 2016 году до 94,2% в 2020-м.

В стране сформировано около 3 тыс. команд, состоящих из врача общей практики, помощника врача и медицинской сестры общей практики. Разработаны и утверждены алгоритмы работы команды ВОП.

Внедрение института ВОП в амбулаторно-поликлинические организации и работа в команде показали свою эффективность. Например, на 35% уменьшилось количество визитов на дом врача общей практики в связи с перераспределением вызовов на помощника врача по амбулаторно-поликлинической помощи. Снизилась нагрузка на врача, в результате он может уделить больше внимания сложным пациентам.

Более того, расширены функции врача общей практики. Это касается проведения обязательных и (или) внеочередных медосмотров работающих с правом принятия решений об их годности (негодности) к работе во вредных и (или) опасных условиях труда по смежным специальностям (хирургия, неврология, офтальмология, оториноларингология).-0-