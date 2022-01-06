Внесение корректив в учебные программы по истории обсуждали на совещании у Лукашенко

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внесение корректив в учебные программы по истории обсуждали на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, которое было посвящено вопросам реализации исторической политики. Об этом по итогам совещания заявил журналистам глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня речь шла и о том, что необходимо вносить определенные коррективы в учебные программы по истории. Не только для школьников, но и студентов вузов. Разговоры вели также о создании учебника по истории белорусской государственности для студентов вузов", - заявил глава Администрации.

Игорь Сергеенко отметил, что Национальная академия наук уже издала в нескольких томах фундаментальный труд по истории белорусской государственности. Издание интересное, но им в большей степени пользуются ученые, исследователи, специалисты. "Это большое издание нужно каким-то образом в доступном ключе довести простому читателю", - сказал он.-0-