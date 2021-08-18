Внешняя торговля, ВВП и зарплаты - Головченко об итогах полугодия

"Из шести основных показателей работы правительства и Национального банка в первом полугодии выполнены четыре. Результирующий показатель работы всей экономики - реальные располагаемые доходы населения - за январь - май увеличился на 3,5%, что выше прогноза. В течение полугодия устойчиво росла заработная плата: в июне вышли на уровень более Br1400, рост в реальном выражении на 5,6%", - сказал Роман Головченко.

"В целом итоги работы за истекший период свидетельствуют о качественном росте экономики: темп роста ВВП - 103,3%. Некоторое замедление в промышленности было компенсировано за счет восстановления сектора платных услуг", - резюмировал премьер-министр.-0-







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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подвел итоги социально-экономического развития Беларуси в первом полугодии во время заседания Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.По его словам, поступательно решается задача повышения доходов в бюджетной сфере, в первую очередь это касается педагогических работников и представителей здравоохранения. "Целевой ориентир выполнен: соотношение зарплаты бюджетников со средней по стране составило более 81%. В соответствии с решением правительства с 1 августа на 1,5% увеличена базовая ставка оплаты труда бюджетников. Практически полностью решили задачу по снижению количества организаций с зарплатой менее Br500. За истекший период их число снизилось более чем в 15 раз. Благодаря созданию условий для обеспечения устойчивой работы реального сектора экономики не допущено роста безработицы", - отметил премьер-министр.Роман Головченко обратил внимание на то, что во внешней торговле сохраняется как сбалансированность, так и высокие темпы роста экспорта. "Внешнеторговое сальдо за шесть месяцев в плюсе - $1,73 млрд. Своевременно и в полном объеме обеспечены выплаты по внешним и внутренним обязательствам, в прогнозных параметрах сохранены золотовалютные резервы", - добавил он.