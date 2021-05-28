ВНС планируется предоставить право решать вопрос об импичменте Президента - Миклашевич

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусскому народному собранию планируется предоставить право решать вопрос об импичменте Президента, сообщил сегодня журналистам председатель Конституционной комиссии, председатель КС Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предлагается перераспределить полномочия парламента к ВНС по импичменту, то есть возможному смещению с должности Президента Республики Беларусь. Президент может быть смещен с должности в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления. Решение о выдвижении обвинения в этом случае считается принятым, если за него проголосовало большинство от полного состава Всебелорусского народного собрания по предложению не менее половины состава Национального собрания. Президент считается смещенным с должности, если за это решение проголосовало не менее двух третей от полного состава ВНС", - сказал Петр Миклашевич.

Сегодня проходит пятое заседание Конституционной комиссии. Рассматриваются вопросы о конституционном статусе Всебелорусского народного собрания и конституционные положения о системе местного управления и самоуправления.-0-