ВНС предлагается предоставить право решать вопрос о легитимности выборов Президента - Миклашевич

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусскому народному собранию предлагается предоставить право решать вопрос о легитимности выборов Президента, сообщил сегодня журналистам председатель Конституционной комиссии, председатель КС Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всебелорусское народное собрание как высший представительный орган народовластия и государства следует наделить правом рассмотрения вопроса о легитимности выборов Президента Республики Беларусь и тем самым выступить гарантом объективной оценки волеизъявления народа на выборах Президента. Таким образом окончательная политическая и конституционно-правовая оценка выборов будет выражена особым субъектом политико-правовых отношений - высшим представительным органом народовластия - ВНС", - сказал Петр Миклашевич.

Сегодня проходит пятое заседание Конституционной комиссии. Рассматриваются вопросы о конституционном статусе Всебелорусского народного собрания и конституционные положения о системе местного управления и самоуправления.-0-