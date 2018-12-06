"Внуки уже выстроились в очередь!" Квартиру в Минске от "Евроопт" выиграла пенсионерка из Крупок

Победители 97-го тура игры "Удача в придачу!" , даже одержав победу, еще долго не могли уснуть. Галина Макаревич из Крупок до сих пор не может поверить: ключи от квартиры в Минске - это не розыгрыш, это правда! Что касается внедорожников "Джили Эмгранд", то в этот раз удача была на стороне молодых мам - автомобили выиграли Елена Свист из деревни Озерщина Речицкого района, Ирина Козел из Пинска, Жанна Сацкевич из Лунинца и Елена Савицкая из поселка Цегельня Гомельского района. А еще один великолепный автомобиль достался Андрею Оленцевичу из Мозыря, оператору на заводе "Мозырьсоль".

Уже по традиции каждый вечер вторника счастье врывается в дом самых удачливых белорусов. Кто-то его ждет, наблюдая за прямым эфиром, другие же, потеряв всякую надежду, занимаются домашними делами. В одно мгновение все меняет звонок из студии: в разных уголках страны люди начинают кричать "Ура!", прыгать от радости и ликовать. В четверг победители 97-го тура игры смогли увидеться и познакомиться во время торжественной церемонии в столичном “Е-сити” на ул.Денисовской, 8, где им вручили ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры.

Ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры победителям 97-го тура сегодня в "Е-сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

- Что я чувствовала? Шок! И поплакать успела, и валерьянки выпить. Ой, божечки милый, кому теперь в ноги кланяться от такой радости? - пенсионерка Галина Макаревич из города Крупки Минской области так бурно реагирует на победу, что эмоции сменяются вихрем. Она сперва шутит, потом вот-вот готова заплакать, затем увлеченно начинает рассказывать про свою семью и любовь к "Евроопту".

Галина Михайловна из всех магазинов выбирает "Евроопт" – и такая стратегия сработала!

Галина Михайловна давняя покупательница "Евроопта", в каком бы городе не была, за покупками женщина идет только в этот магазин.

- Все беру: крупы, масло, кукурузу, горошек, оливки очень любим, - быстро называет самые любимые продукты семьи победительница. - Мы едим мясо на завтрак, обед, ужин, в общем, очень любим вкусно поесть. А когда прихожу в магазин, беру коляску и начинаю бросать печенье, сгущенку, кофе. Как по мне, если деньги есть, их нужно тратить!

Такая философия жизни помогла Галине Макаревич выиграть столичную квартиру в игре "Удача в придачу!" . Разве фортуна может пройти мимо, если человек так упорно идет к победе? Новость о победе Галина Михайловна восприняла… со слезами.

- Когда позвонили, я стала плакать, рядом сидела свекровь и подумала, что-то случилось: "Са Змiцерам што? З Юлькай? А з кiм?" Я плачу от шока, машу ей рукой, и она плачет в ответ, - сейчас эту историю Галина Макаревич рассказывает уже с улыбкой. - Мне кажется, эту квартиру помог выиграть сам Бог. Всегда даю деньги на пожертвования, вот говорят же, надо отдавать, и тебе все возвращается потом.

Сейчас Галина Михайловна на пенсии, ее главная радость - крепкая семья. Муж, две дочери, четверо внуков. Чтобы не скучать, женщина много времени проводит в огороде, выращивает свиней. Про свое хозяйство она может говорить бесконечно. Но теперь в семье другая важная тема - квартира в Минске по адресу ул. Академика Карского, 8. Первым в нее заселяется старший 20-летний внук, на очереди внук помладше, ему всего 10, но планы на переезд в столицу уже есть.

Скоро в этой столичной многоэтажке станет по крайней мере на одного новосела больше!

- Сейчас Владик учится на третьем курсе БНТУ, встречается с девочкой, снимает квартиру. Он уже позвонил счастливый: "Бабушка, это правда?" Ну, конечно, жилье сразу отдам ему, больше не придется платить за съемное, - говорит победительница. - Младший внук тоже очень умный, занимается спортом. Подрастет и поедет учиться в Минск, а квартира уже есть. Так что внуки уже выстроились в очередь!

Как только семья вернется домой с ключами от минской квартиры, сразу позовет близких и друзей на шашлыки - накрывать праздничный стол можно в любую погоду!

Победу жительнице Крупок принесли несколько банок горошка, которые были "товаром удачи" в предыдущем туре. Галина Михайловна вспомнила, что скоро Новый год, и решила основательно закупиться. Как только семья вернется домой с ключами от минской квартиры, сразу позовет близких и друзей на шашлыки. Кто сказал, что не сезон? Накрывать праздничный стол можно в любую погоду, тем более по такому поводу!

"У меня двое маленьких детей и "ГиперМолл" настоящее спасение"

- Это мы с трехлетней дочкой так сделали заказ в онлайн-гипермаркете "ГиперМолл", что сразу взяли машину! - от души смеется Елена Свист, мама в декретном отпуске, которая также работает на полставки заместителем заведующей в детском саду. - Я еще выбирала продукты и спрашивала у нее: "Какой "товар удачи" возьмем?" И ребенок выбрал для меня кофе.

У Елены Свист, работника детского сада и мамы в декретном отпуске из деревни Озерщина, права есть уже давно, а теперь будет и машина!

Теперь молодую маму из деревни Озерщина Речицкого района Гомельской области будет сложно не заметить: на белоснежном "Джили Эмгранд" Елена станет заметна издалека. Она играет в "Удача в придачу!" с первого тура, но победа улыбнулась только сейчас.

- У меня двое маленьких детей, и "ГиперМолл" настоящее спасение. Заказала в интернете, не нужно бегать по магазинам, все привозят прямо домой. Очень удобно! Все для детей покупаю только здесь: соки, каши, мясные консервы, младшему ребенку чуть больше года, поэтому беру товары, начиная от памперсов, заканчивая пеной для ванны, - рассказывает Елена Свист.

Кстати, Елена далеко не единственная, кто выиграл автомобиль благодаря покупке в онлайн-гипермаркете "ГиперМолл". Это уже 44-й счастливый автомобиль, который участникам игры принесли заказы в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл"!

После неожиданной победы молодая мама на эмоциях бегала по дому, а за ней - маленькая дочка: "Мама, мы выиграли машину? Ты только успокойся!"

Что делать с великолепным внедорожником, Елена решила моментально.

- Права получила в 2009 году, даже предусмотрительно построили с мужем гараж, но автомобиль в семье так и не появился. Что же, все ляжет на мои хрупкие женские плечи, машину буду водить я! - искренне смеется победительница.

"Думаю, мой выигрыш для других людей станет стимулом"

Как истинный мужчина, которому больше присущ скептицизм, чем вера в победу в игре "Удача в придачу!" , Андрей Оленцевич в свое счастье поверил не сразу.

Оператор на заводе "Мозырьсоль" Андрей Оленцевич до своего выигрыша не верил, что что-то в жизни может достаться просто так!

- Первое впечатление - это глупая и дурацкая шутка. Про призы от "Евроопт" знают многие, кто-то решил поиздеваться. Затем пришло удивление и только после этого радость, - рассказывает Андрей Оленцевич из города Мозыря Гомельской области, который трудится оператором на заводе "Мозырьсоль".

Как говорит Андрей, уже больше года у него заведено: как только идет в "Евроопт", всегда берет "товар удачи". Подключиться к игре решил, когда увидел фотографии победителей.

- Помню, проезжал на машине мимо билбордов, а на них жители Мозыря улыбаются, кто-то выиграл квартиру, кто-то машину. Подумал: почему бы и мне не попробовать? Решил подключиться к игре. Теперь победитель я. Думаю, мой выигрыш для других людей станет стимулом, - рассуждает Андрей Оленцевич.

До момента своей победы в 97-м туре розыгрыша мужчина искренне считал: в жизни ничего не дается просто так, всего нужно добиваться самому, а если что-то обещают практически бесплатно - жди подвох. Новенький внедорожник под его окном теперь будет ярким примером того, как могут заблуждаться люди.

У Андрея уже есть автомобиль, говорит, нужно спокойно выдохнуть, попить чая и решить, как лучше распорядиться новой машиной. Скорее всего, на "Джили Эмгранд" будет ездить жена победителя. Тем более она так искренне радовалась выигрышу!

- С криками и визгами, такое классическое проявление радости, - с юмором отмечает Андрей Оленцевич.

"Вот выйду из декретного и с шиком поеду на работу!"

- Все получилось интересно и спонтанно. Накануне выигрыша пришла СМС от "Евроопта", что вечером состоится розыгрыш. Я как раз собиралась за ребенком в детский сад, помню, как сказала свекрови: "Хоть бы нам машину выиграть!" А она в ответ: "Ну, и выиграете!" Как в воду глядела! Возвращаюсь с ребенком домой, и раздается звонок из студии, - говорит Ирина Козел из Пинска Брестской области.

Маму в декретном отпуске Ирину Козел из Пинска в магазине "Евроопт" привлекает большой ассортимент

Взрослые стали кричать от радости, дети, насмотревшись на них, не отставали. Победа в "Удаче в придачу!" дала всем официальное право кричать "Ура!" и веселиться от души. Любые соседи поймут: в такой ситуации сложно сдержать эмоции.

- "Евроопт" находится недалеко от дома, мне нравится большой ассортимент. Если зашел за покупками, то можно найти все, в другие магазины идти уже не надо. Покупаем и продукты, и бытовую химию, - рассказывает Ирина Козел.

Молодая мама хоть и принимала участие в игре "Удача в придачу!" , но считала: везение это не про нее.

- Разве думала, что со мной такое произойдет? Права есть, у мужа свой автомобиль, так что буду ездить на внедорожнике, если супруг, конечно, не заберет, - говорит Ирина. - 12 декабря выхожу из декретного отпуска, я контролер на "Пинскдреве". Вот выйду и с шиком поеду на работу!

"Кум думал, что это лохотрон, а мне повезло!"

Так уж вышло, что наша следующая победительница застала новость о выигрыше в 97-м туре прямо на улице! Елена Савицкая громко кричала от радости, только ее никто не слышал, потому что рядом не было никого. Она и рада была бы обнять случайного прохожего, рассказать про чудеса, но пришлось сдержать свои эмоции, пока не доехала до дома.

Елена Савицкая, мама в декретном отпуске из поселка Цегельня, выиграла машину буквально с 4-й покупки!

- В тот вечер возвращалась от сестры, была в гостях и шла на маршрутку, когда на связь вышел Минск, - говорит Елена Савицкая, мама в декретном отпуске из поселка Цегельня Гомельского района.

Елена невероятно счастливый человек, она зарегистрировала карточку в конце ноября, сделала 3-4 покупки и сразу выиграла внедорожник!

- Недавно в нашем поселке открылся "Евроопт", цены гораздо ниже, чем в других магазинах. Я одному ребенку теперь здесь покупаю памперсы, другому - шоколад, - смеется Елена. - Помню, решила присоединиться к игре, мой кум сказал: "Это лохотрон! Вот я играю давно, и никак не везет". Зато мне повезло! Я первая покупательница в поселке, кому улыбнулась удача в новом магазине!

Елена давно собиралась пойти на курсы в автошколу, для себя решила: во втором декретном этот вопрос окончательно нужно решить. Поэтому, как только вернется домой с внедорожником, сразу идет учиться. Лучше стимула не придумаешь!

"Счастье приходит, когда не ждешь"

В этом туре удача выбирала, в основном, молодых мам. Жанна Сацкевич из города Лунинца Брестской области не исключение. Женщина воспитывает 4-летнюю дочку.

Домохозяйка Жанна Сацкевич из Лунинца за большим выбором товаров ездила в "Евроопт" за 70 километров. А скоро ездить не придется - просторный "Евроопт" откроется в ее родном городе!

- Если в самом начале игры надежда на победу была, то потом уже нет, - честно признается она. - Не везло, и это при том, что часто покупаю товары в "Евроопте". Удивлялась, как люди умудряются победить всего с одним кодом!

За покупками в "Евроопт" женщина ездит за 70 километров в Пинск на бесплатном автобусе, который курсирует трижды в неделю по маршруту Лунинец-Пинск-Лунинец.

- Туда весь народ ездит, ждем, когда в декабре большой "Евроопт" откроют в нашем городе, - добавляет победительница.

В этом туре у Жанны Сацкевич было 9 кодов, насколько они удачные, она в прямом эфире не отслеживала и говорила по телефону, пока ей не дозвонилась мама с радостным известием. Дочка выиграла внедорожник!

- И наступил полный ступор! Раньше не понимала, почему люди молчат, когда им звонит ведущий, не радуются совсем. Теперь знаю! От волнения не можешь сказать ни слова, - вспоминает Жанна Сацкевич.

Зато другие могут! Телефон победительницы стали обрывать друзья и родные, в социальные сети поздравления написали даже те, с кем Жанна много лет назад отдыхала на море.

- Мне "ВКонтакте" пишут незнакомые люди, поздравляют. Это очень приятно, - отмечает победительница.

У нее уже есть автомобиль 2007 года выпуска, но молодая мама мечтала о новом. И ее мечта исполнилось! Ведь купить авто из салона - это дорогое удовольствие.

- Это правда, что нужно платить налоги за приз? Нет?! - искренне удивляется женщина, когда узнает, что "Евроопт" уже обо всем позаботился и заплатил налоги за призы. - А машину нам покажут сейчас, а забрать можно будет к Новому году? Нет?! Выходит, сейчас могу уехать на ней в Лунинец? Это же сказка! Это сон! Не зря говорят, что счастье приходит, когда не ждешь.

Мечта о квартире может стать реальностью!

Какие только чудеса под Новый год не случаются с теми, кто искренне верит в удачу и ждет хороших новостей! Возможно, именно вы станете победителем 98-го тура игры? Так почему бы не рискнуть? Тем более что призы 11 декабря будут разыграны просто великолепные: квартира в Минске, три автомобиля "Джили Атлас", два крупных денежных приза по 40 тысяч рублей и еще более 20 000 других призов!

Квартира в Минске, 3 внедорожника, крупные суммы по 40 000 рублей и более 20 000 других призов будут разыграны 11 декабря! Успейте сделать удачную покупку!

Так что все - в "Евроопт", магазины, которые вот уже второй год подряд самими покупателями признаются лучшими по итогам голосования в рамках престижной премии "Народная марка". Напомним, церемония награждения брендов-победителей премии состоялась 29 ноября во Дворце Республики в Минске. Торговая сеть "Евроопт" стала лидером сразу в шести номинациях премии "Народная марка", включая Гран-при услуг.

По итогам народного голосования, охватившего всю страну, магазины "Евроопт" признаны лучшими во всех форматах - от небольших торговых объектов шаговой доступности до гипермаркетов. Награду получила и собственная торговая марка компании - "Бабушкина кухня". А лучшим онлайн-гипермаркетом страны участники голосования назвали "Е-доставку".

Генеральный директор торговой сети "Евроопт" Андрей Зубков и директор онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" Василий Вилько на церемонии награждения победителей премии "Народная марка"

Впрочем, получить игровые коды можно и за покупки в магазинах "Бруснiчка" и интернет-гипермаркете "ГиперМолл", которые также входят в холдинг "Евроопт". Игровой код будет начислен за каждые 10 рублей в чеке с "товаром удачи". Не забудьте использовать дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту.

Способов встретиться с удачей много - выбирайте любой! И пускай покупки, совершенные на этой неделе, в предстоящий вторник обернутся для вас ключами от автомобиля или квартиры в Минске!

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