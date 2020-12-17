Во Дворце гражданских обрядов каждый четвертый брак заключается с иностранцем

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Дворце гражданских обрядов в Минске каждый четвертый брак заключается с иностранцем, сообщила начальник дворца Юлия Кочина в эфире радиопрограммы "Актуальный микрофон" на Первом национальном канале Белорусского радио, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня каждая четвертая пара у нас регистрируется с участием иностранного гражданина", - сказала Юлия Кочина.

Регистрация брака проходит на одном из государственных языков Беларуси. Если же иностранный гражданин не владеет ни одним из них, он может привести с собой переводчика, о чем делается отметка в актовой записи.

Зарегистрировать брак между двумя иностранными гражданами в Беларуси нельзя. В паре хотя бы один должен быть гражданином Беларуси или иметь вид на жительство.

Каждая четвертая регистрация во Дворце гражданских обрядов производится на белорусском языке с использованием национальных костюмов. "В Беларуси есть красивые свадебные традиции. Очень часто при регистрации заключения брака используется свадебный рушник как символ семейной жизни", - рассказала Юлия Кочина.

В стране действует 147 отделов ЗАГС и один Дворец гражданских обрядов в столице. Законодательство позволяет заключить брак в любом органе загса по выбору молодоженов.

Органы загса Беларуси 18 декабря отпразднуют 103-ю годовщину со дня образования, а Дворец гражданских обрядов в Минске - свой 55-летний юбилей.-0-