Во Франции установят памятник женскому партизанскому отряду, треть которого составляли белоруски

22 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Презентация памятника "Родина", который будет установлен во французском городе Тиль к годовщине освобождения Франции от гитлеровских захватчиков, состоялась в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

"Это проект по увековечению памяти уникального и единственного в истории полностью женского партизанского отряда "Родина", сформированного из 37 женщин из СССР, а также из европейских стран, бежавших из концентрационного лагеря Эрувиль во Франции. Треть из них были белорусками, - рассказал на презентации старший советник, руководитель Делового и культурного комплекса Василий Черник. - Отдельной боевой группой женский партизанский отряд, командирами которого стали белорусские девушки Надежда Лисовец и Розалия Фридзон, вошел в состав сил европейского Сопротивления "Сражающаяся Франция".

Василий Черник

Василий Черник отметил, что презентация памятника "Родина" в посольстве в Москве в год 75-летия освобождения Беларуси от гитлеровских захватчиков и его последующая установка во Франции послужит укреплению дружественных международных связей, сохранению исторической правды о совместной борьбе против фашизма, участии соотечественников в рядах французских партизанских формирований, прозванных "маки", об их подвигах в освобождении Европы.

"По договоренности с руководством города Тиль открытие отлитого в бронзе монумента будет приурочено к дате освобождения Франции. Надеемся, что произойдет оно с участием белорусской и российской дипмиссий в этой стране. Памятник в виде трехметровой женской фигуры с карабином в руках установят на месте, где находился концлагерь Эрувиль, из которого бежали его узницы. В этом лагере нацисты в рудниках развивали мощности подземного завода по производству реактивных ракет "Фау", которыми обстреливали Великобританию. Для многих эти шахты стали братской могилой… Сегодня, когда правда о Великой Победе подвергается ревизии и искажается, нам нужно вместе, сохраняя прежние, находить и создавать новые мостики, которые сближают людей и народы", - сказал на презентации автор памятника народный художник России скульптор Владимир Суровцев.

Владимир Суровцев

Надежда Лисовец попала в концлагерь Эрувиль из Минска, где содержала явочную квартиру для подпольщиков и партизан, осуществляла связь с партизанским отрядом "Мститель" и Логойским подпольным райкомом компартии Беларуси. На явочной квартире в Минске была арестована гестапо и этапирована в концлагерь и Розалия Фридзон, связная партизанской бригады имени П.Пономаренко. Бежав из лагеря и сформировав интернациональный партизанский женский отряд, белоруски вместе со всеми его участницами произнесли клятву, ставшую широко известной во Франции после ее освобождения: "Выполняя свой долг перед Родиной, я обязуюсь самоотверженно служить интересам французского народа, на чьей стороне я защищаю интересы своей Родины. Всеми силами я буду защищать моих братьев-французов в борьбе против общего врага". После войны в звании лейтенантов французской армии и награжденные французскими орденами Надежда Лисовец и Розалия Фридзон вернулись в Беларусь. В 1966 году по просьбе президента Франции Шарля де Голля, находившегося с визитом в СССР, белорусско-французских героинь вызвали в Москву на встречу с ним, на которой прославленный французский генерал отдал им почести.

"Бинарный проект "Родина" включает в себя не только создание и установку во Франции памятника от России и Беларуси, но и съемки документального фильма выпускника киноакадемии Никиты Михалкова режиссера Михаила Матросова. Тема этой ленты - поиск останков солдат Великой Победы, их захоронение, создание мемориалов воинской славы через призму творчества Владимира Суровцева. Памятники скульптора установлены в шестнадцати странах мира. Его отец принимал участие в освобождении Беларуси, награжден орденом Славы за форсирование реки Западный Буг под Брестом", - добавили в посольстве.-0-

Фото посольства Беларуси в России