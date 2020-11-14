Во всех литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью грузовой транспорт принимается неритмично - ГТК

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во всех литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью крайне неритмично принимается грузовой транспорт, что ведет к его скоплению на белорусско-литовской границе. Об этом сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

"Грузовые авто, уже оформленные белорусской стороной, несколько часов ожидают въезда в Литовскую Республику. По информации, полученной от сопредельной стороны, в работе информационных систем литовских контролирующих служб на границе произошли сбои, в связи с чем программные продукты работают медленно", - рассказали в таможне.

Гродненская региональная таможня просит перевозчиков учитывать эту информацию.-0-

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