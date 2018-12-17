Во вторник руководитель группы "Чистый голос" поздравит с чистой победой одного из покупателей "Евроопт"!

До Нового года – считанные дни! Но перефразируем известную фразу: "на Деда Мороза надейся, а сам не плошай!". Невероятный подарок к Новому году может преподнести сама Удача, а привлечь ее смогут те, кто с 10 по 16 декабря усердно собирал игровые коды 99-го тура игры "Удача в придачу!" с "Евроопт".

18 декабря в столичном ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8 состоится предъюбилейный, 99-й, розыгрыш игры, который можно будет увидеть не только, заглянув по указанному адресу, но и в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by или на страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало в 18.20. Не пропустите – призы будут разыгрываться ценные!

Быть может, под новогодней елкой вы найдете ключи от столичной квартиры по ул. Академика Карского, 8 в районе Сухарево? Во вторник победу кому-то из покупателей магазинов "Евроопт" или "Бруснiчка", а может, онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" или "ГиперМолл" принесет художественный руководитель вокальной группы "Чистый голос" – Валерий Пригун!

Ключи от квартиры – уже под елкой, осталось только определить счастливчика!

Под импровизированной новогодней елкой 99-го тура игры "Удача в придачу!" лежат еще три ключа – на сей раз это ключи зажигания от трех стильных внедорожников "Джили Атлас".

Три… нет, не белых коня – серебристых "Джили Атлас"

Но есть и еще два "ключа" – быть может, не осязаемых, но явно греющих душу! Два крупных денежных приза по 40 000 рублей также будут разыграны во вторник. Что купить на такую немалую сумму – решать только победителю, но совершенно очевидно, что такой приз точно найдет применение в любой семье!

Но и это еще не все! Снегопад из денег обрушится на Беларусь 18 декабря, ведь в игре "Удача в придачу!" будет разыграно еще более 20 000 денежных призов.

А как бы вы распорядились суммой в 40 000 рублей?

С "Евроопт" хорошие новости следуют одна за другой! С понедельника стартовал юбилейный, 100-й, тур игры "Удача в придачу!" , розыгрыш которого состоится прямо на Рождество – 25 декабря! Так что спешите в "Евроопт" и "Бруснiчку", оформляйте заказы на сайтах онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолле" – все коды, полученные за покупки на этой неделе, будут претендовать на квартиру в Минске, три автомобиля и деньги!

Живые книги "Алиса в Зазеркалье" и "Алиса в Стране Чудес" станут волшебным подарком под елку на Новый год и РождествоНеобычные!

И помните: под Новый год можно встретить не только удачу, но и сказку! С 10 декабря по 6 января в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" или "ГиперМолл" проходит акция "Сказки оживают в "Евроопт", в рамках которой можно приобрести книгу Льюиса Кэррола "Алиса в Зазеркалье" с оживающими иллюстрациями Евгении Гапчинской всего за 5 рублей 99 копеек, собрав 5 фишек (одна фишка выдается за каждые 10 рублей в чеке) или сделав онлайн-заказ на сумму не менее 50 рублей.

Позвольте волшебству случиться! Совершайте нужные вам покупки – и меняйте жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

Размещение рекламы на БЕЛТА