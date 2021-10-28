Военная журналистка: белорусская армия развивается очень хорошо

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская армия развивается очень хорошо, в ней служат настоящие профессионалы и люди, знающие свое дело. Об этом заявила военный журналист, писательница Анна Чиж-Литаш в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Для меня как человека, который каждую неделю ездит в различные воинские части и видит изнутри, что там происходит, недопустимо, когда говорят: "Что вы там делаете, траву красите?" Там - профессионалы, люди, знающие свое дело и военную науку. И у нас армия очень хорошо развивается", - подчеркнула Анна Чиж-Литаш.

Она отметила, что любое государство, осознающее все стоящие перед ним вызовы и угрозы, содержит свою армию. Беларусь здесь не исключение. "Мы постоянно получаем новые образцы техники: реактивные системы залпового огня, БТР. Мы сами ее создаем. Людям надо обучаться на этом, идти вперед. Если мы будем стоять на месте, никакого развития в армии не будет", - добавила офицер.

Анна Чиж-Литаш провела параллель со сферой здравоохранения. Она заметила, что до пандемии врачей не ценили так, как после прихода коронавируса. "Когда случилась трагедия, все заметили их ценность и важность. Важность развития медицинских кадров, учреждений", - сказала она.

Журналистка подчеркнула, что белорусская армия должна развиваться и идти в ногу со временем, и для этого не надо ждать начала войны. "Действительно, говорят, что воевать учатся на войне. Но лучше мы будем учиться воевать, чем будем это делать по-настоящему, и будем готовы к этому", - убеждена Анна Чиж-Литаш.-0-