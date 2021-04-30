Военнослужащие 30-й железнодорожной бригады возвели переправу через Западную Двину у Бешенковичей

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие 30-й железнодорожной бригады во время учений возвели переправу через Западную Двину в районе Бешенковичей. Информация об этом размещена в Telegram-канале Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

На строительство моста ушло около 70 понтонов. "Район возведения переправы выбран не случайно. Для местных жителей мост стал настоящим спасением. Раньше переправляться на другой берег приходилось на лодках", - сообщили в Минобороны.

Использоваться мост будет и для нужд народного хозяйства. Во время посевной и уборочной кампаний по нему сможет ходить сельхозтехника, в том числе и большегрузная.-0-