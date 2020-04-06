Военнослужащие внутренних войск МВД заступили на боевое дежурство по охране БелАЭС

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие внутренних войск МВД заступили на боевое дежурство по охране Белорусской АЭС. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Торжественный ритуал приема под охрану одного из самых важных государственных объектов страны прошел 5 апреля. Личному составу войсковой части 7434 зачитали поздравление заместителя министра внутренних дел - командующего внутренними войсками полковника Юрия Назаренко. "Ваш коллектив - наследник легендарного 132-го отдельного батальона конвойных войск НКВД - участника героической обороны Брестской крепости, - говорится в поздравлении. - И сегодня от вашего профессионализма, самоотдачи и качества несения службы напрямую зависит безопасность нашего государства и миллионов граждан. Помните об этом всякий раз, когда заступаете в караул".

Командир части подполковник Вячеслав Бараков проверил готовность личного состава караула, довел информацию и условия обстановки на период выполнения задачи и отдал приказ заступить на боевую службу. Прямо со строевого плаца первый караул отправился на объект, чтобы обеспечивать пропускной режим и охрану Белорусской АЭС. Этому важному событию предшествовала кропотливая работа: от изучения опыта охраны атомных электростанций, отбора личного состава, подготовки специалистов до налаживания и тестирования системы физической защиты.

Комплекс инженерно-технических средств физической защиты, оснащенный новейшим оборудованием, прошел длительный этап опытно-промышленной эксплуатации, во время которого была протестирована и налажена система обеспечения безопасности объекта. По словам первого заместителя командующего внутренними войсками - начальника штаба генерал-майора Игоря Бурмистрова, выполнять боевую задачу в мирное время - большая честь и высокая ответственность. Военнослужащие войсковой части 7434 обеспечены всем необходимым вооружением, техникой и специальными средствами.-0-