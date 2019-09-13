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Общество
13 сентября 2019, 18:08

Военные Беларуси и РФ на учении "Щит Союза - 2019" отработали освобождение населенного пункта

Фото "Ваяр"
Фото "Ваяр"

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжается первый этап оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза - 2019". Военные отработали освобождение населенного пункта от незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском оборонном ведомстве.

Во время первого этапа учения воинские части региональной группировки войск (сил) Беларуси и России планируют завершить уничтожение условных незаконных вооруженных формирований, а также отработать вопросы организации взаимодействия и всестороннего обеспечения. "Особое внимание уделяется недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп условного противника в районы сосредоточения воинских частей. На этапе проведения совместных разведывательно-поисковых действий подразделений вооруженных сил Беларуси и России отработаны вопросы освобождения населенного пункта от незаконных вооруженных формирований", - отметили в Минобороны.

Мотострелковые подразделения ВС РФ отработали вопросы по деблокированию сторожевой заставы и уничтожению условного противника. "Во время розыгрыша этого тактического эпизода авиационную поддержку осуществляли звенья многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 РФ и штурмовиков Су-25 Беларуси", - проинформировали в оборонном ведомстве.

Подразделения противовоздушной обороны 19-й и 120-й отдельных гвардейских механизированных бригад и отдельного парашютно-десантного батальона 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады отразили атаку средств воздушного нападения противника. Ракетные войска и артиллерия, используя беспилотные летательные аппараты "Суперкам С-350" и "Орлан-10", вскрыли места базирования НВФ и диверсионно-разведывательных групп условного противника, совершили марш в новый позиционный район и провели боевые пуски РСЗО "Смерч" и "Ураган" по обозначенным объектам.

Как сообщалось, учение "Щит Союза - 2019" началось 13 сентября на полигоне Мулино в Нижегородской области. В нем принимают участие около 12 тыс. военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, а также до 70 самолетов и вертолетов, о чем в соответствии с требованиями Венского документа 2011 года были уведомлены государства - участники ОБСЕ. От Беларуси в маневрах задействовано более 4 тыс. человек личного состава, свыше 30 танков, 80 боевых бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, а также самолеты и вертолеты.-0-

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