Военные Беларуси и России проведут наблюдательный полет над Польшей

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдательная миссия Беларуси и России проведет полет над Польшей в период с 25 по 29 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Проведение наблюдательных полетов с 25 по 29 марта запланировано в соответствии с положениями Договора по открытому небу. "Наблюдательной миссией Беларуси и России будет проведен полет над территорией Польши на российском самолете наблюдения Ан-30Б. Целью является контроль военной деятельности на территориях наблюдаемого государства", - проинформировали в ведомстве.
В тот же временной период совместная наблюдательная миссия Словакии и Польши проведет полет над территориями Беларуси и России на украинском самолете наблюдения Ан-30Б. Его целью тоже является контроль за военной деятельностью.-0-
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