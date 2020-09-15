Военные ведомства ряда стран отметили правильность курса белорусского государства - Минобороны

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители оборонных и военных ведомств ряда стран отметили правильность курса белорусского государства. Об этом заявил генерал-майор, начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов в статье, опубликованной на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

"В сложившихся непростых обстоятельствах крайне важно для нас то, что мы не остались одни. Поддержка, оказываемая нашей стране ближайшими партнерами, а особенно нашим стратегическим союзником Российской Федерацией и "железным братом" Китайской Народной Республикой, говорит о том, что путь, избранный нашей страной, нашим народом, - правильный", - отметил Олег Воинов.

В конце августа во время работы Международного военно-технического форума "Армия‑2020" в Москве прозвучало огромное количество слов поддержки в адрес белорусского государства, выбранного нашим народом пути и в адрес лично Президента Беларуси. Такие же слова поддержки в отношении правильности курса белорусского народа высказали белорусской военной делегации руководители оборонных и военных ведомств государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества во время заседаний советов министров обороны этих организаций в Москве 4 сентября.

Не уступают в выражении поддержки белорусскому государству и военные представители зарубежных партнеров, аккредитованные за границей. Причем это не только представители государств, географически расположенных на восток - юго-восток от Беларуси. Есть среди них и много представителей западных стран. "И, честно говоря, зачастую высказанное мнение расходится с официальной позицией их государств о некой "сфальсифицированности" выборов или "нелегитимности" действующего Президента", - заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества.

С поддержкой действий военно-политического руководства республики уже выступил ряд военных представителей стран - членов НАТО, Евросоюза. "Напрашивается вполне логичный вывод о том, что позиция этих государств является слишком политизированной и преследует определенные политические цели, связанные со сменой власти в нашей стране любой ценой", - добавил Олег Воинов.-0-