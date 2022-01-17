Военный аналитик БИСИ: учение "Союзная решимость" нельзя рассматривать как шаг к конфронтации с коллективным Западом

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативное учение вооруженных сил Беларуси и России "Союзная решимость - 2022" нельзя рассматривать как шаг в сторону конфронтации с коллективным Западом или обострения ситуации на границе с Украиной. Такое мнение высказал БЕЛТА военный аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Чернобай.

"Проведение на территории Республики Беларусь совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России "Союзная решимость - 2022" ни в коем случае нельзя рассматривать как шаг, направленный на конфронтацию с коллективным Западом или обострение ситуации на границе с Украиной", - сказал Андрей Чернобай.

В Республике Беларусь и Российской Федерации адекватно оценивают развитие военно-политической обстановки на границах Союзного государства и принимают необходимые меры по обеспечению военной безопасности стран.

"Мы ежегодно проводим плановые и внезапные проверки боевой готовности органов военного управления, соединений и воинских частей Вооруженных Сил Республики Беларусь. Аналогичные мероприятия на постоянной основе проходят и в Российской Федерации. Поэтому проведение комплексной проверки военной составляющей Союзного государства по реагированию на риски и вызовы военной безопасности видится вполне логичным и обоснованным. Важно, что предстоящее учение будет носить исключительно оборонительный характер", - сказал Андрей Чернобай.

Военный аналитик в связи с этим напомнил, что в настоящее время только армия США в Европе участвует в пяти операциях и миссиях НАТО. "Этот факт по умолчанию делает некорректными все вопросы по поводу участия Вооруженных Сил России в учении на территории нашей страны", - подчеркнул Андрей Чернобай.-0-