Военный эксперт: визит Лукашенко на границу - акт гуманизма и сочувствия к беженцам

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит Президента Беларуси Александра Лукашенко на белорусско-польскую границу - акт гуманизма и сочувствия к беженцам. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал главный редактор российского журнала "Национальная оборона" военный эксперт Игорь Коротченко, сообщает БЕЛТА.

"Посещение Президентом Беларуси беженцев на белорусско-польской границе - это акт, прежде всего, гуманизма, сочувствия людям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию из-за того, что их не пропускают в Евросоюз, травят собаками, слезоточивым газом, используют против них водометы фактически в условиях начавшейся зимы. В этом плане это не просто жест, который Александр Лукашенко сделал, это подчеркнуто уважительное отношение к этим людям", - сказал Игорь Коротченко.

По его словам, белорусский лидер показал свои лучшие качества. "Он сочувствует мигрантам. Безусловно, эта поездка продемонстрировала лучшие человеческие качества Лукашенко, который одинаково радушен и внимателен ко всем нациям и народам, - отметил эксперт. - Разумеется, люди аплодировали от чистого сердца. Это были аплодисменты и в адрес Президента Республики Беларусь, и в адрес белорусского народа, который проявил свои лучшие качества: сострадание, честность и искренность".-0-