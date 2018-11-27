VOKA и Silver Screen cinemas объявляют о стратегическом партнерстве и выпускают в декабре "единый билет"

Видеосервис VOKA и сеть кинотеатров Silver Screen cinemas объявили о начале масштабной коллаборации. Два крупнейших поставщика медиа-развлечений объединились, чтобы предложить белорусам новый формат отдыха по принципу "все включено": от премьерных показов фильмов онлайн до спортивных трансляций и уроков иностранного языка прямо в кинозалах.

Первым шагом в синергии станет "единый билет" на просмотр фильма в сети Silver Screen cinemas и онлайн-кинотеатре VOKA. Он позволит посетителям любого киносеанса в декабре получить доступ к 100 телевизионным каналам и 9 тысячам фильмов и сериалов. Уже с 1 декабря «единый билет» будет доступен для приобретения в кассах сети кинотеатров и на сайте www.silverscreen.by .

"Мы хотим стереть границу между онлайном и офлайновыми развлечениями. Чтобы человек мог буквально в один клик получить доступ ко всему видеоконтенту и при этом спокойно выбрать, где, когда и на каком экране ему это смотреть. Такое сотрудничество предлагает зрителю совершенно новый формат развлечений, в котором разнообразие онлайн-контента дополнено зрелищностью современного кинозала. Первым шагом в создании единой системы станет запуск в продажу "единого билета", - рассказывает Антон Бладик, заместитель генерального директора по цифровым платформам и контенту velcom.

С 1 декабря при покупке билета на киносеанс в любом из кинотеатров сети Silver Screen cinemas зритель одновременно получит пакет VOKA+MEGOGO на 30 дней. Цена на билет останется неизменной: от 8 рублей в зависимости от времени сеанса и уровня комфортабельности размещения.

Активировать промокод VOKA, полученный при покупке билета в кино, можно на сайте https://www.voka.tv/promo до 1 июля. Сразу после регистрации пользователь получит доступ к коллекции видеосервиса: новинкам 2018 года, фильмам-лауреатам "Оскара", авторскому кино, не попавшему в широкий прокат в Беларуси, документальным картинам, концертам, спортивным трансляциям, спектаклям, а также фильмам на белорусском языке и языке оригинала - для тех, кто хотел бы учиться онлайн.

"Коллаборация VOKA и Silver Screen cinemas получит дальнейшее развитие в следующем году. В первом квартале 2019 года планируется презентация проекта, аналогов которому еще нет в Беларуси: курсы английского языка с показом фильмов на языке оригинала и комментариями преподавателя языковой школы. Постепенно кинотеатры превратятся в полноценные развлекательные центры для всей семьи, где можно проводить время целый день. Наряду с кинофильмами мы будем активно развивать направление показов сериалов, театральных постановок, концертов мировых исполнителей, обучения, организуем спортивные трансляции и даже проведемчемпионат по играм в VR-очках", - отметил Олег Троник, коммерческий директор сети кинотеатров Silver Screen cinemas.

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